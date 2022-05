Tor na Stadionie Olimpijskim uważany jest za stworzony do organizacji widowiskowych zawodów, w których żużlowcy efektownie się ścigają, a na trasie dochodzi do wielu tzw. mijanek. Ze względu na to zawody rozgrywane na wrocławskim obiekcie uważane są za wyjątkowo ciekawe i emocjonujące.

Tym razem Grand Prix we Wrocławiu zaplanowano na 27 sierpnia, ale bilety na to wydarzenie są już w sprzedaży. Ceny biletów normalnych rozpoczynają się od 109 zł, a najtańsze bilety ulgowe są do nabycia po 89 zł. Najdroższe wejściówki kosztują 239 zł, a pakiety VIP - 359 zł oraz 459 zł.