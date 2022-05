Noc Świętojańska, kiedy to dzień jest najdłuższy w roku, stała się inspiracją i motywem przewodnim do zorganizowania jarmarku. Do najpopularniejszych zwyczajów Nocy Świętojańskiej należy rzucanie wianków na wodę. Rozmaite wieńce to tylko niewielka część oferty wystawców.

Jarmark Świętojański 2022 we Wrocławiu. Co kupić

Jarmark Świętojański we Wrocławiu łączy przede wszystkim produkty regionalne i zagraniczne, przemysłowe i gastronomiczne.

W drewnianych domkach można kupić artykuły przemysłowe, rękodzieło i rzemiosło – artystyczne wyroby własne, dekoracje i ozdoby, ceramika, biżuteria, mydła i kosmetyki naturalne, ręcznie szyte zabawki z naturalnych materiałów, wyroby regionalne (w tym góralskie), kubki pamiątkowe z nadrukiem, pamiątki, wyroby ze szkła, świece, metaloplastyka, galanteria, torby, odzież artystyczna.