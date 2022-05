Głosować w naszym plebiscycie można na dole strony. Wybieramy dwa miejsca: jedno we Wrocławiu i drugie w pozostałej części Dolnego Śląska. W tym artykule prezentujemy wrocławskie propozycje.

Park na Grabiszynku o pow. 60 ha zajmuje obszar dawnego cmentarza, po którym obecnie zostały tylko niewielkie enklawy. Składa się z części północnej - przy al. Hallera oraz południowej - nad rzeką. Łączy się z parkiem modernistycznym, który dochodzi do ul. Racławickiej.

Fot. Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl

- Park Grabiszyński jest niezwykły. Obok typowo rekreacyjnych części znajduje się tu prawdziwa miejska puszcza. Spacerowicze przechadzają się aleją lipową, wijącymi się tajemniczymi ścieżkami wśród ścian zieleni i łąkami nad rzeką Ślęzą - mówi biotechnolożka Ewa Zachara.

Las Mokrzański i łąki

Las Mokrzański zwany jest zielonymi płucami zachodniej części Wrocławia. To miejsce szczególne, które połączyło pokolenia. Okoliczni mieszkańcy zwarli szyki, gdy pod koniec 2020 r. hektary drzew poszły pod topór. Okazało się, że to część planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Miękinia.

Las Mokrzański wiosną Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

W wyniku szybkiej reakcji powstał komitet społeczny "Ratujmy Las Mokrzański". Jego członkowie do tej pory upominają się o ochronę przyrody. 5 stycznia zaprotestowali przeciwko sprzedaży łąk leśnickich i planowanej przez wrocławski magistrat zabudowie łąk Lasu Mokrzańskiego.

Pola irygacyjne

Na pola irygacyjne przez 130 lat były wylewane ścieki z całego Wrocławia. Odkąd miasto ma nową oczyszczalnię ścieków, MPWiK przestało z nich korzystać.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Brak dopływu wody miał katastroficzne skutki dla przyrody. Dawniej Pola Osobowickie były domem wielu zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Na terenie liczącym 1100 ha spotkać można było ponad 200 gatunków. Ekolodzy chcą, żeby pola irygacyjne odzyskały dawne walory. O konieczności nawadniania pól przez lata mówił prof. Ludwik Tomiałojć, wybitny ornitolog i badacz wrocławskiej przyrody. Przyrodnicy będą apelować, by pola zostały rezerwatem przyrody.

Dolina Olszówki Krzyckiej

Urokliwa dolina, dawniej zagrożona przez budowę kanalizacji. Na szczęście projekt udało się zmienić.

Olszówka Krzycka Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl

- Olszówka biegnie przez unikalny miejski ekosystem, gdzie rośnie wiele drzew, m.in. 120-letnie dęby. Jest też roślinność charakterystyczna dla miejsc mokrych, są pozostałości starych meandrów Ślęzy. W miejscu otoczonym osiedlami spotykamy sarny, dziki, liczne gatunki ptaków - wylicza Łukasz Szymanowicz, radny osiedla Krzyki-Partynice.

Las Sołtysowicki

Niewielki kompleks leśny liczy 22 ha, a skrawek tego lasu nazywany jest również parkiem Sołtysowickim, gdzie powstały miejsca do rekreacji. W jego obrębie znajdują się trzy stawy oraz niezagrażające przyrodzie miejsca na ogniska.

Las Sołtysowicki Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Lokalni aktywiści alarmują, że zielone Sołtysowice są zagrożone. "Piękna i obfita zieleń, zbiorniki wodne służące rozwojowi flory i fauny, a także mieszkańcom już niedługo mogą zostać zniszczone przez inwestycje miejskie" - ostrzegają. Przebieg obwodnicy śródmiejskiej zakłada ingerencję nie tylko w cenne siedliska przyrodnicze, ale może zagrozić także pomnikowi przyrody.

Skwer Kornela Morawieckiego

To skwerek w centrum Wrocławia na Szczepinie.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

- Na skwerze zrealizowany został pierwszy etap WBO z 2018 r., to psi wybieg. Stworzono pierwszą część strefy dla mieszkańców - opowiada Joanna Klima, liderka projektu i przewodnicząca zarządu osiedla Szczepin. - Teraz budżet miasta i KGHM wyłożyli po 500 tys. zł i zostanie dokończony drugi etap, z ławkami, huśtawkami, hamakiem, stolikiem. Pojawią się nowe nasadzenia, skwer będzie w pełni zagospodarowany. Zostanie przesunięty obelisk Kornela Morawieckiego - opowiada Joanna Klima.

Las Rędziński

Endemiczny dębowy las nadrzeczny, położony na północnym zachodzie Wrocławia, który zachował siedliska lasów grądowych i łęgowych. Można tam zobaczyć m.in. dęby szypułkowe, wiązy, graby, lipy i dęby czerwone. Jedenaście drzew jest pomnikami przyrody.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Las Pilczycki

Las na zachodzie Wrocławia, obejmuje głównie łęgi wiązowo-jesionowe i grądy, przecięty Autostradową Obwodnicą Wrocławia.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

- Najdziksza część lasu znajduje się w miejscu między Autostradową Obwodnicą Wrocławia a ujściem Ślęzy. To dawna nadodrzańska puszcza. Jest dużo dziupli, miejsc niedostępnych, są bobry, można spotkać borsuka. Rzeka Ślęza na tym ostatnim odcinku wygląda bardziej naturalnie i nie przypomina fragmentów w innych częściach Wrocławia, gdzie trochę przypomina kanał - mówi Beata Baranowska z Akcji Miasto.

Wyspa Opatowicka

Wyspa położona między Opatowicami i Biskupinem, między Odrą a jej kanałem, zachowała fragmenty naturalnego nadodrzańskiego środowiska, w tym łęgu wiązowo-jesionowego.

Park linowy na Wyspie Opatowickiej to nadrzewny tor przeszkód zawieszony na stalowych linach. Najwyższe platformy znajdują się na wysokości 17 metrów Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Wyborcza.pl

Park Szczytnicki

To największy park we Wrocławiu (ok. 100 ha), w którym rośnie 350 gatunków drzew, w tym rośliny z Ameryki Południowej i Północnej oraz Azji. Można tu zobaczyć m.in. świerki kaukaskie, cyprysiki Lawsona, sosny wejmutki czy dęby szypułkowe. Często spotyka się tu wiewiórki i jeże, przy odrobinie szczęścia można natknąć się na lisy, sarny i kuny. Park zamieszkują dzięcioły (w tym dzięcioł zielony i dzięcioł czarny) oraz jemiołuszki, a także kilka gatunków nietoperzy.

Park Szczytnicki Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Wyborcza.pl

Najbardziej znanym obiektem w parku jest Hala Stulecia, monumentalne dzieło architekta Maxa Berga. Niedaleko znajduje się też drewniany kościółek pw. św. Jana Nepomucena, który pochodzi ze Starego Koźla na Opolszczyźnie. Popularnym miejscem spacerów jest zaś Ogród Japoński stworzony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy projektowaniu tradycyjnych orientalnych ogrodów.

Las Kuźnicki

Las o powierzchni 9 ha, położony nad rzeką Ślęzą, popularne miejsce rekreacji mieszkańców. Rosną tam głównie dęby, jesiony i graby, a w podszyciu dziki bez i głóg. W lesie znajdują się też pozostałości po poniemieckim cmentarzu.

Park Stanisława Tołpy

Jeden z parków śródmiejskich Wrocławia, o powierzchni prawie 9 ha, powstały w latach 1902-1907 wokół stawu - dawnego starorzecza Odry. Do 2005 r. teren na osiedlu Ołbin nosił nazwę parku Nowowiejskiego. Znajdują się tam m.in. place zabaw, wybieg dla psów i liczne niewielkie wzniesienia.

