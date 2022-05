Na trasie 3. Biegu Para(mi) obowiązkowy był uśmiech i dobry humor. W biegu wzięło udział 60 uczestników.

Bieg Para(mi) we Wrocławiu - zaczęło się od Jasia

- Osoby niepełnosprawne biegną w wózkach lub z osobą towarzyszącą. Jedna osoba niewidoma biegła na własnych nogach z opiekunem, który prowadził ją na trasie - opowiada Łukasz Malaczewski z czteroosobowej fundacji "Fizjotriterapia. Follow your dreams".

Para(mi) skierowany jest głównie do dzieci niepełnosprawnych. - Zaczęło się od biegu z niepełnosprawnym chłopcem Jasiem. Biegłem z nim osobiście w 2016 r. jako opiekun. Jaś niestety zmarł w 2019 r. Po jego śmierci założyliśmy fundację i chcieliśmy zorganizować bieg niepełnosprawnych dzieci na większą skalę. To póki co się udaje. Dlatego dziś we Wrocławiu odbył się już trzeci bieg Para(mi) - opowiada.