1 ZDJĘCIE Noc Muzeów w Galerii BWA na dworcu Głównym (TOMASZ PIETRZYK)

14 maja po zmroku instytucje na całym świecie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, a niektóre wydarzenia potrwają do godzin porannych. Jak co roku Międzynarodowa Noc Muzeów zagości również we Wrocławiu.