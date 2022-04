Majówka 2022 we Wrocławiu. Atrakcje dla dzieci i dorosłych w Zajezdni

Od soboty 30 kwietnia do wtorku do 3 maja Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej organizuje warsztaty, m.in. tworzenia ekotoreb czy domowego spa. Można się tam wybrać również do strefy relaksu, sportu (piłki, skakanki, badminton) oraz na wystawę ("Wrocław 1945-2016" i "Machiny Leonarda da Vinci". Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Majówka 2022. We Wrocławiu można zobaczyć wystawę 'Machiny Leonarda da Vinci' w Centrum Historii Zajezdnia Fot. Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl