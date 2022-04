- Nie można było przeprowadzić poloneza w 2021 roku z powodu pandemii. Nie dane nam było to także w czasie tegorocznych studniówek. Tym razem na przeszkodzie stanął zarówno koronawirus, jak i wybuch wojny w Ukrainie - mówi Leszek Frelich, redaktor naczelny "Wyborczej Wrocław".

Na wydarzeniu, organizowanym przez "Wyborczą" oraz partnerów - wrocławskie uczelnie wyższe - będziemy gościć młodzież ukraińską z wrocławskich szkół, a przed rozpoczęciem poloneza wręczymy chętnym uczestnikom wstążeczki w barwach Ukrainy, aby w ten sposób mogli wyrazić swoje poparcie dla napadniętego kraju. Udział przedstawicieli wrocławskich uczelni jest dowodem na naszą jedność w solidarności z naszymi zaatakowanymi sąsiadami.

CZYTAJ TAKŻE: Maturzyści zatańczyli Poloneza dla Fredry na wrocławskim Rynku [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Chcielibyśmy, aby ten wrocławski polonez był naszą manifestacją poparcia dla znękanej wojną Ukrainy i wyrazem solidarności z ukraińskimi maturzystami, którym inwazja Putina uniemożliwia normalne kształcenie się i zdawanie egzaminu dojrzałości, jednego z najważniejszych egzaminów w życiu każdego człowieka - mówi Leszek Frelich.

21. Polonez dla Fredry już w poniedziałek

Maturzyści powinni zebrać się na wrocławskim Rynku ok. 30 minut przed startem imprezy, dokładnie pod pomnikiem Aleksandra Fredry. Stamtąd uczestnicy poloneza ustawieni czwórkami ruszą w stronę Domu Handlowego „Feniks", okrążą Rynek, zawrócą przy kamieniczkach Jaś i Małgosia i wrócą pod pomnik Fredry.

Zatańczymy do „Poloneza noworocznego", skomponowanego przez pochodzącego z Wrocławia kompozytora Mariana Waśkiewicza (uwaga na trwający ok. 50 sekund wstęp) oraz do poloneza autorstwa Wojciecha Kilara.

REKLAMA

Przed rozpoczęciem Poloneza dla Fredry do maturzystów przemówią przedstawiciele wrocławskich uczelni, które są partnerami "Wyborczej" w organizacji poloneza: Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej.

Całe wydarzenie poprowadzi Paweł Gołębski, dziennikarz i prezenter znany z Radia RAM.

Po zakończeniu poloneza – będzie to miało miejsce ok. godz. 14 – planowane jest wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników, które wraz z innymi zdjęciami i z relacją z imprezy znajdzie się w serwisie www.wroclaw.wyborcza.pl.

REKLAMA

Polonez dla Fredry – wydarzenie na Facebooku