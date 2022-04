CZYTAJ TAKŻE Wojna w Ukrainie. 14 kwietnia, 50. dzień inwazji [NA ŻYWO]

Jędrzej Morawiecki to pisarz, publicysta, reporter, doktor filologii słowiańskiej i socjologii, a także adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na swoim Facebooku przytacza przykładowe treści publikowane przez media rosyjskie.

W Rosji za pisanie o agresji na Ukrainę nie w taki sposób, jak życzą sobie tego władze, grozi nawet 15 lat więzienia. Ustawa o fake newsach ekspresowo przeszła przez parlament, potem podpisał ją prezydent Władimir Putin. Media zawieszają działalność, a społeczeństwo jest skazane na propagandę Kremla.

"Analitycy wzywają Rosjan do aktywnego wydawania pieniędzy"

W czwartek Jędrzej Morawiecki opublikował kolejną porcję "newsów" z rosyjskich, prorządowych mediów.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE Prasówka z Rosji, 11 kwietnia. "Patriarcha Cyryl wzywa Rosjan, by zjednoczyli się wokół władzy", "zmieni się smak piwa"

Donoszą one, że "amerykańska spółka Monotype, mająca prawa do czcionek Times New Roman, Helvetica, Arial, Verdana i Tahoma, zablokowała dostęp rosyjskim użytkownikom". Z kolei "Durex i Vanish sprzedadzą rosyjski biznes. Ich działalność została wstrzymana już wcześniej", a "Lavazza wstrzymała działalność w Rosji".

Ponadto "Ministerstwo zapewnia, że nie ma deficytu papieru w Rosji", a "deficyt ibuprofenu w Rosji nie jest spodziewany".

REKLAMA

"Aby zmiękczyć kryzys", analitycy wzywają Rosjan do aktywnego wydawania pieniędzy: "Odradzają odkładanie ich na czarną godzinę. (…) Odwiedzanie restauracji, kin, sklepów, podróże - tego właśnie potrzebujemy. (…) Jeśli utrzymamy poziom konsumpcji, czekają nas pozytywne zmiany".

Wojna w Ukrainie. "Rosja uderzy w centra dowodzenia w Kijowie"

Ministerstwo Obrony podało, że "z powodu pożaru na krążowniku rakietowym Moskwa eksplodował pocisk, okręt jest poważnie uszkodzony. (…) Ustala się przyczyny pożaru".

Marija Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, oświadczyła, że "Ukraina szykuje prowokacje w obwodzie sumskim". Poza tym "w Chabarowsku pojawiły się zgłoszenia o bombach we wszystkich szkołach".

W związku z tym "Rosja uderzy w centra dowodzenia w Kijowie, jeśli nie zakończą się próby ostrzeliwania terytorium Rosji".

A w ogóle to "Ukraińcy zasypują Izium pociskami kasetowymi, a rosyjscy medycy ratują mieszkańców" i "jest nagranie, na którym mieszkańcy obwodu charkowskiego witają z flagami FR rosyjskich żołnierzy".

Łukaszenka gratuluje Putonowi zakończenia pandemii

Propagandziści Kremla spoglądają też poza granice Rosji i Ukrainy i donoszą, że "Le Pen oświadczyła, że nadal uważa Krym za rosyjski" (zresztą "Deputowany Dumy zaprosił Le Pen na Krym"), a "Francuz nazwał Macrona nikczemnym prezydentem".

CZYTAJ TAKŻE Prasówka z Rosji, 6 kwietnia. "Ukraina szykuje prowokację z zabitymi cywilami i nowe filmy w stylu Buczy"

Odnotowują, że "USA próbują sprowokować default Rosji", a "Stowarzyszenie Farmerów Niemiec ostrzega o ryzyku deficytu produkcji mięsnej".

Za to "Białoruś rozważa zniesienie wiz dla przyległych krajów UE", a prezydent tego kraju "pochwalił Putina za zakończenie wszystkich koronawirusów". "Mówiłem wczoraj: słuchaj, ale zuch z ciebie, zakończyłeś wszystkie te koronawirusy na świecie, wszyscy wyzdrowieli" - tak Alaksandr Łukaszenka miał powiedzieć Putinowi.

Poza tym "Roskomnadzor żąda od Yandexa usunięcia podcastów BBC", a "Rosja stworzyła zamiennik SWIFT".

Marszałek Rady Federacji Rosji: - Czas prężyć muskuły!

"Czy warto przekwalifikować się na specjalistę IT?" - pytają rosyjscy dziennikarze. "Rekruterka mówi, że warto", bo "Rosja będzie potrzebować do miliona pracowników IT". Dodatkowo "Specjaliści IT od połowy maja mogą liczyć na preferencyjne kredyty hipoteczne", a "pracownicy IT mogą aplikować o odroczenie poboru do wojska za pomocą państwowej aplikacji".

"W Rosji znacząco wzrosła sprzedaż wódki, ginu i piwa. (…) Sprzedaż ginu była rekordowa w tygodniu 13-20 marca, kiedy wzrosła o 60% wobec analogicznego tygodnia zeszłego roku", "W Rosji z samochodów kradnie się najczęściej reflektory i lusterka. (…) Wiąże się to z drożyzną i niedostępnością części zamiennych" - to kolejne doniesienia z kremlowskich mediów.

Piszą one też, że marszałek Rady Federacji Walentina Matwijenko apeluje, by "zasypać Rosję gwoździami". Mówi, że nie wiedziała, że "Rosja je importuje, zamiast produkować" i dodaje: "To tylko mały przykład tego, co moglibyśmy wytwarzać samodzielnie, a nie robimy. (…). Czas prężyć muskuły!".