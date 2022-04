Wesołe miasteczko, podobnie jak w minionych latach, ustawiło się przy wrocławskim stadionie od strony ulicy Królewieckiej. Działać zaczęło w sobotę, 9 kwietnia. Z jego atrakcji będzie można skorzystać do 24 kwietnia. Jest otwarte codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 14-20, w weekendy od godz. 11 do 21.

Wśród atrakcji, jakie przygotowano są karuzele, autodrom, koło młyńskie, zjeżdżalnia, rollercoaster, trampolina czy siłomierze

Wesołe miasteczko na Stadionie Wrocław - cennik