Mała wrocławianka Lenka Wojnar z pozoru niczym się nie różni od swoich rówieśników. Bawi się, jest wesoła. Dopóki nie zdarzy się to, co kilka tygodni temu. Nagle na 10 minut przestała widzieć w lewym oku. Tydzień później to się powtórzyło. Coraz częściej traci też równowagę.

- Na szczęście są dni, że objawy te ustępują albo się zmniejszają. Panicznie jednak boimy się, że przyjdzie dzień, że nie ustąpią i na ratunek będzie już za późno - mówią rodzice dziecka. - Każdego dnia stąpamy po krawędzi. Nie wiemy, co przyniesie następny dzień.