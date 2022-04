WOJNA W UKRAINIE - CZYTAJ NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO

Farmaceuci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Izbą Aptekarską otworzyli pierwszy Punkt Pomocy Farmaceutycznej dla uchodźców. Znajduje się przy punkcie recepcyjnym przy ul. Wittiga 4, w budynku T16.

Akademiki służą tam za tymczasowe miejsce noclegowe dla uchodźców, którzy przyjechali do Wrocławia. Uciekając przed wojną w Ukrainie, wielu z nich nie zabrało z domów swoich leków. W Polsce często nie mają pieniędzy, by je kupić. Nie wiedzą zresztą, jakie leki są dostępne w naszym kraju, a także gdzie mogą się po nie zgłaszać.

W związku z tym w Biurze Meldunku Tymczasowego na terenie akademików Politechniki Wrocławskiej został otwarty pierwszy Punkt Pomocy Farmaceutycznej. Uchodźcy otrzymują tam podstawową pomoc medyczną. Prowizoryczną aptekę stworzyli farmaceuci: mgr farm. Katarzyna Rasmus, mgr farm. Małgorzata Raginia, dr Ewa Żurawska-Płaksej i mgr farm. Wojciech Płaksej.

Punkt Pomocy Farmaceutycznej dla uchodźców we Wrocławiu zaopatruje ich w recepty i leki

- Na początku nie było prawie niczego. Żołnierze przynieśli do naszego prowizorycznego gabinetu półki, gdzie postawiliśmy leki przywiezione z własnych aptek. Obecnie jest ich znacznie więcej. Mamy syropy na kaszel, tabletki na gardło, krople na katar, czyli podstawowe rzeczy potrzebne osobom, które do nas przychodzą - opowiada mgr farm. Małgorzata Raginia.

Leczenie uchodźców we Wrocławiu ułatwia formularz w języku ukraińskim Fot. Tomasz Walów

Do budynku T-16 skierowani zostali uchodźcy w różnym wieku. Najmłodszy pacjent miał 10 miesięcy, a najstarszy - 87. W pierwszej kolejności są badani przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pomagają w tym wolontariusze, którzy znają język ukraiński. Stworzony został również krótki formularz w tym języku.

Najczęściej pacjenci zgłaszają się z takimi dolegliwościami jak: nieżyty gardła, problemy żołądkowe, przeziębienia, a także osłabienie wynikające ze stresu i pięciodniowej podróży do Polski. Pojawiają się również trudniejsze przypadki - osoby w stanie przedzawałowym, z hipoglikemią (niedocukrzeniem), które wysyłane są natychmiast do szpitala.

Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu

— Średnio dziennie przychodzi do nas około 30 uchodźców. Część z nich chce po prostu porozmawiać. Szczególnie że przyjechały do nas osoby z Mariupola, Charkowa i Doniecka - mówi Raginia. - Najbardziej zapadł mi w pamięci pacjent z szyną w nodze z pięciorgiem dzieci. Na granicy pozwolono mu przejechać tylko dlatego, że jest jedynym opiekunem swoich pociech.

Farmaceuci starają się każdego wysłuchać.

- Emocjonalny bagaż jest ogromny, ale cieszymy się, że możemy pomóc. Naszą dewizą jest zresztą to, żeby nikt bez tej pomocy nie wyszedł, czy to chodzi o leki, informacje, diagnozę wstępną czy badanie ciśnienia i glukozy - wylicza dr Ewa Żurawska-Płaksej z Wydziału Farmaceutycznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wciąż poszukiwani są farmaceuci wolontariusze, którzy wspomogą pracę ochotników w gabinecie przy Wittiga.