Punkt pomocowy w Czasoprzestrzeni w zajezdni Dąbie we Wrocławiu od 27 lutego odwiedziło łącznie ponad 60 tys. potrzebujących. Średnio z pomocy korzysta tu 2,5 tys. osób dziennie.

Prowadzony przez stowarzyszenie "Tratwa" i inicjatywę "Matki na Granicę" we współpracy z Polską Akcją Humanitarną punkt przyjął około 300 ton darów od osób prywatnych, szkół, organizacji i firm. Ale od kilku dni półki z najbardziej potrzebnymi uchodźcom produktami świecą pustkami. Po wielkim zrywie po inwazji Rosji na Ukrainę coraz mniej osób przynosi dary.

- Mimo że uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przyjeżdża w tej chwili do Wrocławia mniej, pomoc i wsparcie są wciąż bardzo pilnie potrzebne. Zapasy jedzenia długoterminowego, środków higienicznych, nowej bielizny rozchodzą się błyskawicznie, a kolejki potrzebujących m.in. przed halą Czasoprzestrzeni nie maleją - mówi Adrianna Klimaszewska, prezeska fundacji Różowa Skrzyneczka i jedna z inicjatorek inicjatywy Matki na Granicę. - Jeśli mamy możliwość pomocy, zróbmy to. Powiedzmy też o tych potrzebach znajomym, zróbmy razem zbiórkę na osiedlu. Wspólnie możemy naprawdę dużo - dodaje Klimaszewska.

Pomoc dla uchodźców. Co jest potrzebne

W Czasoprzestrzeni potrzebna jest przede wszystkim żywność.

- Ryż, makarony, kasze, konserwy, słoiki z gotowymi sosami czy gotowe dania w słoikach, takie jak gołąbki, klopsy, gulasze, żeby coś dodać do tego ryżu - wymieniają wolontariusze z tego punktu.

Oprócz żywności pilnie potrzebne są tu też podpaski, papier toaletowy, kosmetyki do higieny intymnej. Rodzice z Ukrainy zgłaszają też zapotrzebowanie na wózki spacerowe czy artykuły szkolne).

- Mamy dostawy z zagranicy, mieszkańcy też wciąż przynoszą żywność, ale ten pierwszy boom pomocowy już się niestety wyczerpał, skala niesionej pomocy już nie jest taka jak na początku, a potrzeby nie zmalały - mówią działacze z zajezdni.

Część z uchodźców chciałaby już podjąć legalną pracę, by móc samemu utrzymać rodziny. - Ale np. czekają jeszcze na PESEL, a z oszczędności, z którymi przyjechali, już niewiele zostało - tłumaczą wolontariusze.

Pomoc dla uchodźców. W Sektorze 3 żywność pilnie potrzebna

Z podobnym wyzwaniem zmaga się punkt pomocowy w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, gdzie kolejki po pomoc nie maleją. - Ludzie ustawiają się tu od bardzo wczesnych godzin porannych - twierdzą wolontariusze.

Tu również półki bardzo szybko pustoszeją.

- Przyjmiemy wszystko, co jest jedzeniem. Chodzi głównie o żywność długoterminową, ryż, kasze mąki, płatki dla dzieci, tubki owocowe, słodycze – wszystko, co można przetrzymać dłużej - wymienia Agnieszka Cisowska-Szul, członkini zarządu i dyrektorka ds. finansowych w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", która działa w punkcie pomocowym przy Legnickiej.

Potrzebne są też owoce i warzywa oraz pieczywo. - Te rzeczy, które codziennie kładzie się na stół na śniadanie i z których można zrobić obiad - podkreśla przedstawicielka Umbrelli. Opowiada, że uchodźcy, którzy ustawiają się w kolejkach po pomoc, często przychodzą głodni. - Gdy dostają tutaj kanapki, od razu je jedzą - mówi Cisowska-Szul.

Brakuje też środków czystości: szamponów, żeli pod prysznic, mydeł, past i szczoteczek do zębów, środków higienicznych takich jak podpaski czy wkładki higieniczne. Przydałyby się też gąbki do mycia, proszki do prania, płyny do mycia naczyń.

Pomoc dla uchodźców. Plecaki i artykuły szkolne

Choć do punktu trafia pomoc np. z Niemiec czy Holandii, to i tak nie są to wystarczające ilości. - Wszystko rozchodzi się bardzo szybko - twierdzi Agnieszka Cisowska-Szul.

W tej chwili nie są potrzebne ubrania, których przyniesiono już bardzo dużo. Ale wolontariusze apelują np. o plecaki szkolne i wyprawki dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy z niczym, a teraz zostały zapisane już do polskich szkół. - Plecaki, torby, zeszyty, mazaki, kredki, piórniki - wszelkie przybory szkolne – wymienia działaczka fundacji.

W Sektorze 3 przydałyby się też kolorowanki, które mogłyby zająć dzieci. Te stoją z rodzicami w kolejkach po pomoc czasem nawet po półtorej godziny.

Pomoc dla uchodźców. Gdzie i w jakich godzinach można przynosić dary

W Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 dary przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9-20. Duże transporty powinny ustalić termin pod numerem telefonu + 48 71 379 75 00.

Dary do Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1-3) można przynosić przez całą dobę. W hali dyżurują wolontariusze, którzy je przyjmują. Ale duże transporty też lepiej umawiać (tel. 515 397 889).

Stowarzyszenie "Tratwa" założyło też zrzutkę, na którą można wpłacać pieniądze. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, artykułów higienicznych, chemii gospodarczej i artykułów szkolnych dla uchodźców. Najpotrzebniejsze artykuły zostaną kupione po cenach hurtowych.

W obu punktach mile widziani są też wolontariusze, gdyż pracy wciąż jest bardzo dużo. Część z tych, którzy teraz pomagają, sama uciekła przed wojną w Ukrainie.

- Rozumiemy, że wasze możliwości pomocy mogą być już na wyczerpaniu, ale tych, którzy jeszcze mogą, bardzo prosimy o nawet najmniejsze wsparcie – apelują wolontariusze.

