Wystawę "Uczynić niewidzialne widzialnym" zorganizowano z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody. Zdjęcia, które możemy na niej oglądać, Tomek Pietrzyk robił podczas swoich wypraw kajakiem po Odrze w latach 2019-2021. Najpierw popłynął z Wrocławia na Zalew Szczeciński, potem ze stolicy Dolnego Śląska do Berlina, trzecia podróż zakończyła się nad Bałtykiem.

Łącznie spędził w kajaku czterdzieści cztery dni, podróżował głównie samotnie, spał w namiocie. - Nocowałem najczęściej na piaszczystych łachach na rzece, ale zdarzyło mi się też rozbijać namiot w miastach. Nawet w samym centrum, jak we Frankfurcie - mówi Tomasz Pietrzyk.

"Zostawmy rzekę, dobrze funkcjonuje bez nas"

- Tych rzeczy nie zobaczysz, jeśli nie spędzisz odpowiednio dużo czasu na rzece - mówi o zdjęciach Tomek Pietrzyk. - To ujęcia niezamierzone. Nie zasadzałem się z aparatem na ptaki czy zwierzęta. Nawet zdjęcie zrobione z bliska wielkiemu bielikowi jest spontaniczne. Po prostu przepływałem pod nim i spojrzał na mnie.

Wernisaż wystawy 'Uczynić niewidzialne widzialnym' w Hydropolis prezentującej zdjęcia Odry zrobione przez fotoreportera 'Wyborczej' Tomasza Pietrzyka Rafał Ogrodowczyk

Fotoreporter dodaje, że ta dzika Odra zaczyna się za stopniem wodnym Malczyce. - Transport rzeczny naturalnie umarł, jest dziś wykorzystywany sporadycznie. Wyparła go m.in. tańsza i szybsza kolej. Za Malczycami dobrze widać, że budowle wykorzystywane kiedyś przy transporcie Odrą dziś stają się zabytkami architektury przemysłowej otoczonymi przez naturę. Właśnie ten styk przyrody i fragmentów cywilizacji jest dla mnie najbardziej fascynujący. To naprawdę funkcjonuje i nie należy tego zmieniać, na siłę regulując rzekę.

Jego zdaniem nie trzeba już budować nowych ostróg czy stopni wodnych. - Niektórzy polscy urzędnicy chcą to robić i nie wiadomo, po co chcą wskrzeszać coś, co samo odeszło. Z kolei Niemcy są temu przeciwni, bo widzą, że to nie tylko jest mało ekonomiczne, ale też zniszczy przyrodę wzdłuż Odry. Zostawmy rzekę, nie ruszajmy tego, co dobrze funkcjonuje bez nas, a nam i tak nie przyniosłoby korzyści.

Wystawę można oglądać przez rok we wrocławskim Hydropolis, Na Grobli 17.