1 ZDJĘCIE Fot. Piotr SkAlrnicki / Agencja Wyborcza.pl

5-kilometrowy sobotni Bieg dla Ukrainy to inicjatywa, w której startując, pomagamy walczącym na wojnie Ukraińcom i ich rodakom zmuszonym do ucieczki z kraju. We Wrocławiu impreza odbędzie się w parku Grabiszyńskim, ale można w niej wziąć udział "online".