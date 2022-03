W ciągu ostatnich trzech tygodni każdej doby na dworzec Wrocław Główny przyjeżdżało średnio 7 tys. osób. Są tacy, dla których Wrocław jest tylko przystankiem, ale wielu uchodźców postanawia tu zostać.

Aleksandra Mielnikowa przyjechała do Polski w sobotę 19 marca z trojgiem dzieci: Nastią, Kirillem i Semem (mają 9, 10 i 13 lat).

Uciekli z Margańca, miasta w Ukrainie w obwodzie dniepropietrowskim, położonego na prawym brzegu Zbiornika Kachowskiego. Ze sobą zabrali niewiele.

- Cały dorobek życia został tam. Mąż też tam został - mówi Aleksandra. I dodaje: - Tam nie było bezpiecznie. Rakiety latały nam nad głowami. W pobliżu spadały bomby. Chcieliśmy przeżyć. Musiałam ratować dzieci, żeby nie stała im się krzywda. Sąsiednie miasta zaczęli już atakować żołnierze rosyjscy. Spadały bomby, leciały pociski.

REKLAMA

Ze łzami w oczach przyznaje, że to nie była łatwa decyzja. Mąż poszedł na front, ona wsiadła do pociągu z dziećmi.

- Droga była długa i męcząca. Jechaliśmy prawie na stojąco, choć pociąg był piętrowy. W pociągu mnóstwo ratujących się ludzi, ściśniętych jak sardynki w puszce - wspomina.

Zabrała niewiele: jedne spodnie dla siebie, trochę rzeczy dla dzieci. Martwi się o przyszłość. Chciałaby wrócić do domu.

REKLAMA

- I żeby już zakończyła się ta bezsensowna wojna. Żeby było jak wcześniej, choć tak już nie będzie nigdy. Wszystko jest tam zniszczone - mówi przez łzy.

Noc spędzi z dziećmi w punkcie dla uchodźców w BWA na dworcu. Nikogo we Wrocławiu nie zna.

- Chcielibyśmy mieć tu jakiś kąt, wynająć mieszkanie, chciałabym uczciwie pracować, żeby nas utrzymać - mówi. Teraz jej na mieszkanie nie stać. Przyjechała prawie bez pieniędzy. Zaraz po przyjeździe do Wrocławia zapisała się w kolejkę po PESEL, tyle że chętnych jest tak dużo, że termin dostała na 12 kwietnia. Obawia się, że do tego czasu będzie musiała spać z dziećmi na dworcu. Cieszy się, że są tu bezpieczne, że nad głowami nie przelatują im pociski, ale chciałaby zapewnić im dobre warunki. Dlatego we Wrocławiu chce jak najszybciej poszukać pracy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ukraińska pisarka: Wiem, że staniemy się dla was uciążliwi. Pamiętajcie wtedy o jednym

Wojna w Ukrainie. W oczekiwaniu na córkę

Anna [imię zmienione - red.] przyjechała z Charkowa. Jedzie do Niemiec. W punkcie na dworcu we Wrocławiu spędza już dziesiątą dobę.

- Czekam, aż dojedzie tu moja córka. Dzień przed najazdem Rosji pojechała z narzeczonym do jego rodziny. Tam utknęła. Teraz nie ma jak wyjechać, nie ma kto jej zabrać - opowiada kobieta.

Kamienica, w której mieszkała, jeszcze stoi. Ale przez wybuchy nie ma w niej już ani jednego okna.

- Charków jest doszczętnie zniszczony - mówi ze smutkiem. - Nie ma wody, prądu, ogrzewania. Windy w wysokich budynkach nie pracują, więc ludzie niepełnosprawni i starsi już nawet nie mają jak uciekać do piwnic, bo nie mieliby jak wrócić do mieszkań.

Ona - zanim zdecydowała się uciec do Polski - dziewięć dni koczowała w metrze. Spała na podłodze, na ciuchach, które wzięła z domu. Później pojechała do Połtawy (miasto w środkowo-wschodniej części Ukrainy), stamtąd do Lwowa, Przemyśla i Wrocławia. Wolontariusz z Połtawy pomógł jej znaleźć mieszkanie w Niemczech, dlatego tam jedzie.

ZOBACZ: Ogromne kolejki uchodźców po PESEL. Prezydent Sutryk: Nasza struktura jest już przeciążona

Wojna w Ukrainie. Lila zostawiła syna i jego ciężarną żonę

Lila przyjechała do Wrocławia z matką Olgą. Mocno się nad wyjazdem zastanawiały, bo znajomy opowiadał im, że widział, jak rosyjski czołg strzelił do ludzi w samochodzie osobowym. Auto spłonęło. W końcu z ciężkim sercem zdecydowały się na wyjazd. Lila zostawiła w Charkowie syna z ciężarną żoną.

- Kobiety w Ukrainie teraz ze stresu albo rodzą dużo za wcześnie, albo nie mogą urodzić. Niech pani sobie wyobrazi, że szykuje się pani do porodu, a tu nagle wszystkich przenoszą, bo szpital jest bombardowany. Ją już przenieśli do trzeciego szpitala. Pierwsze dwa zbombardowali Rosjanie - opowiada przyszła babcia.

Jej syn jest wolontariuszem. Lila: - Gdy na froncie czegoś potrzebują, dają mu znać i on próbuje to załatwić. Każdy walczy, jak może - mówi.

Wrocław, jako spokojne i przyjazne miasto, polecił im ksiądz z Przemyśla. Ale wolontariusz załatwia im mieszkanie w Kopenhadze, więc z Wrocławia wyruszą dalej.

- Bardzo dziękuję Polakom, że nas tu przyjęli, że pomagają i dali bezpieczne miejsce. Ludziom we Wrocławiu, że otworzyli serca i nie musimy tutaj bać się bomb - mówi jej mama Olga.

Wojna w Ukrainie. 150 tys. uchodźców przejechało przez Wrocław

Z danych magistratu wynika, że od 24 lutego przez dworzec Wrocław Główny przejechało około 150 tys. uchodźców z Ukrainy. W czasie ostatniego weekendu około 250 osób autokarami zostało relokowanych do Lille we Francji, miasta partnerskiego Wrocławia, które ma sporą diasporę ukraińską. Wcześniej do Francji pojechało 316 osób.

Od początku kryzysu miasto Wrocław zapewniło nocleg dla 20 tys. osób. Każdej doby w miejscach noclegowych w różnych częściach miasta nocuje tu około 2 tys. uchodźców. Miasto ma w zapasie jeszcze tysiąc miejsc. 4 tys. dzieci zostało już przyjętych do wrocławskich szkół i przedszkoli.

Gdyby ktoś chciał pomóc pani Aleksandrze w znalezieniu mieszkania i pracy, może kontaktować się z redakcją: joanna.urbanska@wroclaw.agora.pl