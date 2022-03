To już kolejna demonstracja, poprzez którą wrocławianie chcą okazać swoje wsparcie Ukraińcom, zmuszonym do obrony przed rosyjską inwazją. 24 lutego, gdy rozpoczęła się wojna, w spontanicznym proteście na wrocławskim rynku wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców.

Wojna w Ukrainie. Raz w tygodniu demonstracja we Wrocławiu

Wrocławianie nie tylko materialnie pomagają uchodźcom i przyjmują ich pod swój dach, także demonstrują.

"Robimy to po to, aby piętnować rosyjską napaść na Ukrainę. Po to, aby obywatele Ukrainy wiedzieli, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Niech usłyszy nas cały świat" - wyjaśniła na FB Europa Młodych, która wspólnie z Polską Demokratyczną organizuje niedzielne wydarzenie.