Tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji mieszkające we Wrocławiu Ukrainki skrzyknęły się, by gotować i sprzedawać pierogi i pielmieni. Dochód z nich przekazywać natomiast na pomoc uchodźcom i osobom, które walczą na Ukrainie. Potem dołączyły do nich także Polki. Wspólnie działały w małej świetlicy katedry greckokatolickiej przy ul. Łaciarskiej 32.

Pierogi dla Ukrainy we Wrocławiu. Przeprowadzka Concordia Design