1 ZDJĘCIE Weteran z Ukrainy zbiera na karetkę reanimacyjną dla wojska (fot. zrzutka.pl)

Pomoc Ukrainie to już nie tylko medykamenty i żywność. To także sprzęt do ratowania ludzi. Rosjanie ostrzeliwują nawet karetki. Ukraiński weteran zorganizował zbiórkę.