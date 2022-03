Jędrzej Morawiecki to pisarz, publicysta, reporter, doktor filologii słowiańskiej i socjologii, a także adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na swoim Facebooku przytacza przykładowe treści publikowane przez media rosyjskie.

W Rosji za pisanie o agresji na Ukrainę nie w taki sposób, jak życzą sobie tego władze, grozi nawet 15 lat więzienia. Ustawa o fake newsach ekspresowo przeszła przez parlament, potem podpisał ją prezydent Władimir Putin. Media zawieszają działalność, a społeczeństwo jest skazane na propagandę Kremla.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska propaganda: "AliExpress: poznaj sekrety zakupów"

W środę Jędrzej Morawiecki opublikował kolejną porcję "newsów" z rosyjskich, prorządowych mediów.

Piszą one m.in. o tym, że "Turcja wygrała", bo "akceptując karty płatnicze Mir, stanie się głównym kierunkiem podróży rosyjskich turystów". Mirem można płacić też "w Wietnamie, Armenii, Białorusi, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Południowej Osetii lub Abchazji". Poza tym "Turcja nazwała antyrosyjskie sankcje strasznymi".

Media podpowiadają również, jak obejść sankcje i nadal korzystać dobrodziejstw światowej turystyki: "Jeśli wykupimy wczasy all inclusive, nie musimy za nic płacić na miejscu". Takie pakiety Rosjanie mogą wykupić "do Egiptu, po części do Emiratów Arabskich, na Kubę, Dominikanę, do Meksyku".

"Bank Rosji zakazał do 9 września wypłaty z konta sumy większej niż 10 tys. dolarów. (...) Pozostałe środki można podjąć w rublach. (...) Nie będą również wydawane środki w innej walucie niż rubel i dolar. (...) Do tego czasu banki nie będą również sprzedawać obywatelom żadnej waluty" - to kolejna porcja newsów z Rosji.

Poza tym Putin ogłosił czwarty etap amnestii kapitałowej, co oznacza, że "należy ujawnić zagraniczne konta i przenieść środki do kraju. Dotyczy to nie tylko środków pieniężnych, ale i pozostałych aktywów". Ponadto "juan najbardziej perspektywiczną walutą dla Rosjan", a "firmom farmaceutycznym brakuje importowanych składników do produkcji lekarstw". Warto też "poznać sekrety zakupów AliExpress".

Wśród korespondencji ze świata jest m.in. o tym, że prezydent Brazylii Jair Messias Bolsonaro uważa, że "Putin jest jednym z najmężniejszych ludzi na świecie".

Zdaniem Morawieckiego potwierdza się też kierunek przekazów propagandowych z kanału społecznościowego "rosyjskich korespondentów wojennych". Można na nim przeczytać m.in. o "bohaterskim czołgu", co "zniszczył dwa helikoptery jednym strzałem", o medalu dla czołgisty i o "tajnych laboratoriach USA", które "boją się zdekonspirowania amerykańskich badań biologicznych na Ukrainie przez Rosjan".