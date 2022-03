Do Wrocławia w poniedziałek, 7 marca, przyjechał kolejny pociąg humanitarny zorganizowany przez Koleje Dolnośląskie. "Z Przemyśla przyjechało z nami ok. 450 osób. 70 wysiadło w wcześniej w Opolu" - poinformowała spółka w sieci.

Łącznie Koleje Dolnośląskie przywiozły specjalnymi pociągami do Wrocławia już ponad 1000 osób.

- Większość pasażerów zostaje w Polsce, w tym we Wrocławiu. Sporo udaje się też na zachód Europy, do Niemiec, Czech, Hiszpanii czy Portugalii. Z moich obserwacji około 20 procent ludzi przyjeżdża bez planu, po prostu ucieka. Obawiam się, że ta proporcja może się zmienić i będzie ich więcej - mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Wojna na Ukrainie. Pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich

- Z naszego poniedziałkowego pociągu ponad 50 osób od razu wsiadło do czekającego pociągu Kulturzug jadącego do Berlina. Tym składem odjechało tego dnia ponad 300 pasażerów.

Wojna na Ukrainie. "Potrzebne noclegi i toalety"

- W ciągu godziny przyjeżdża kilkaset osób nie tylko pociągami. Wiele z busów i aut wysadza uchodźców pod dworcem, bo o to proszą. Liczą, że tu dostaną informacje, pomoc albo stąd ruszą dalej. To powoduje ogromny tłum ludzi potrzebujących. Dajemy radę, ale sytuacja jest dynamiczna - mówi Maja Glinicka, jedna z koordynatorek punktu pomocowego na Dworcu Głównym.

Jej zdaniem bardzo potrzebne są noclegi. - Jest baza miejsc, ale zapełniają się od razu. Może miasto może otworzyć wielką tymczasową noclegownię, gdzie byłaby pomoc dla Ukraińców. Na przykład na stadionie miejskim, na który kursowałby autobus. Tam uchodźcy mogliby przeczekać kilka dni, skoordynować dalszą podróż czy pomoc. Na dworcu powinna wisieć wielka informacja: "potrzebujesz noclegu na dwa dni to wsiądź do tego autobusu, który cię tam zawiezie".

Problemem są też toalety. - Są te płatne, dworcowe. Ale ci ludzie nie mają ani złotówki, przecież nie planowali tej podróży. Są trzy dodatkowe, ale to za chwilę będzie za mało.

Wojna na Ukrainie. Chętni do przewożenia do Niemiec poszukiwani

- Coraz częściej widzimy też, że potrzebny jest transport uchodźców do innych krajów Europy, głównie do Niemiec. Ludzie się pytają o niego i w tym temacie robi nam się tu naprawdę wąskie gardło - mówi Maja Glinicka. - Część z tych osób ma gdzie jechać, Wrocław jest tylko przystankiem. Ci z kolei nie myślą o noclegu na dłużej, bo liczą na wyjazd do Niemiec. Zostają więc na dworcu, szukając transportu.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Do Niemiec można dostać się m.in. pociągiem, i autobusami firmy Flixbus. Bilety na te drugie kosztują od 80 zł.

- Pociąg do Niemiec zapełnił się w kilka minut. Miał czekać godzinę na chętnych, tymczasem to oni na niego czekali i jeszcze wielu z nich się nie zmieściło - mówi Maja Glinicka. - Jeśli więc ktoś ma opcję przewozić uchodźców z Ukrainy do Niemiec, to naprawdę będzie to bardzo pomocne dla nich.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy Ukraińcom w punkcie na Dworcu Głównym można znaleźć na grupie "Pomoc dla Ukrainy - PKP Wrocław" na Facebooku. Tam jest m.in. opublikowana lista aktualnych potrzeb, w tym te dotyczące żywności czy chemii.