6 ZDJĘĆ Darmowa pomoc rzeczowa dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu. W Czasoprzestrzeni w dawnej Zajezdni Dąbie czekają tony darów (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl)





Zobacz zdjęcia (6)

Wrocław pomaga Ukraińcom. We wsparcie dla uchodźców zaangażowane są instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy, organizujący miejsca noclegowe, ubrania czy żywność. Sprawdzamy, na jaką pomoc we Wrocławiu mogą liczyć obywatele Ukrainy. I jak w to wsparcie się zaangażować.