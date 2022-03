Każdego dnia we Wrocławiu wydawanych jest około 80 palet wypełnionych rzeczami dla uchodźców z Ukrainy. Przez siedem ostatnich dni z ogromną pomocą wrocławian, wielu firm, fundacji, instytucji i ramię w ramię z Fundacją Ukraina miasto organizuje i koordynuje pomoc dla Ukraińców w wielu zakresach: zbiórek, zakwaterowania, edukacji czy pomocy prawnej i językowej. Wrocław jest też pierwszym miastem w Polsce, który stworzył niezbędnik pomocowy w języku ukraińskim na witrynie www.wroclaw.pl/ua. Codziennie, na bieżąco aktualizowane są tam sprawdzone informacje dotyczące wszelkiej pomocy, zakwaterowania, pracy, zdrowia czy komunikacji.

Pomoc dla Ukrainy. Zbiórki darów we Wrocławiu

Potrzebne rzeczy dla uchodźców zbierane są we wszystkich wrocławskich szkołach i przedszkolach, a także w trzech innych miejscach: Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1-3), Sektorze 3 (ul. Legnicka 65), a także Wrocławskim Parku Technologicznym (ul. Muchoborska 18). Co ważne, w tych miejscach potrzebujący oraz rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców, mogą także dary odebrać.

Szkoły zapełniają się tonami darów, dlatego na bieżąco straż miejska wywozi je do magazynów, gdzie są segregowane. Dotąd wyjechało ponad 10 ton darów do Ukrainy.

- Wrocławianie stanęli na wysokości zadania. Chciałbym jednak zaapelować, aby ta chęć pomagania nie ustawała w nas, bo prawdziwe wyzwania dopiero na nas czekają, będą się ujawniać z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem - zaznaczył Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Dlatego tak ważne jest, aby te wszystkie działania pomocowe miały charakter systemowy, aby nie były tylko i wyłącznie doraźne. Wiem, że to będzie bardzo trudne, bo wszyscy tą sytuacją będą coraz bardziej zmęczeni.

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Niezbędne informacje dla uchodźców

Wrocław przygotował już kilka tysięcy ulotek w języku ukraińskim z niezbędnikiem pomocowym. Są tam podstawowe informacje dotyczące miejsc, w których można uzyskać pomóc, wskazówki, jak się poruszać po mieście, przydatne adresy i telefony. Natomiast na Facebooku utworzony został specjalny funpage @PomagaMyWrocław. Tam zamieszczany jest szereg informacji o tym, jak pomóc i jak otrzymać pomoc.

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Zakwaterowanie

Do tej pory w akademikach przy ul. Wittiga, a także czterech przygotowanych przez miasto hostelach dach nad głową otrzymało kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy. Obecnie w placówkach przygotowanych przez miasto i wojewodę, jest ich blisko 700. Kolejnych 1000 lóżek czeka na potrzebujących. W porozumieniu z wojewodą – przygotowywana jest także relokacja części uchodźców do innych miast na Dolnym Śląsku. Docelowo Wrocław posiada 10 tysięcy miejsc noclegowych dla przybywających z Ukrainy, które sukcesywnie są udostępniane.

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Punkty informacyjne

Wszystkie działania pomocowe koordynuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Na specjalnie utworzonego maila wsparcieukrainy@wcrs.pl przyszło blisko 10 tysięcy wiadomości. Ośmiu pracowników przez 24 godziny na dobę odpowiada i segreguje oferty pomocowe. Z porad w punkcie informacyjno-konsultacyjnym „Przejście Dialogu" przy ul. Świdnickiej skorzystało ponad 500 osób, a 1400 otrzymało je telefonicznie.

- Apeluję, żeby uważnie śledzić aktualizowane informacje o potrzebach, bo one się zmieniają - przestrzega Dorota Feliks, dyrektor WCRS. - Otwieramy drugi punkt informacyjny przeznaczony dla mieszkańców Wrocławia, którzy chcą włączyć się w pomoc.

W Przejściu Dialogu punkt Informacyjny dla uchodźców działa codziennie od godz. 9 do 20. Od przyszłego tygodnia potrzebujący będą mogli korzystać także z Infopunktu Barbara przy ul. Świdnickiej.

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Edukacja

Pierwsze ukraińskie dzieci korzystają już z sześciu świetlic utworzonych dla nich we wrocławskich szkołach i przedszkolach. W miejscach tych zapewnioną mają opiekę psychologa oraz pomoc osób znających język ukraiński.

Natomiast dla rodziców, którzy będą chcieli wysłać dziecko do szkoły lub przedszkola, miasto przygotowało szczegółową instrukcję w języku ukraińskim. Informacje te rozpowszechniane są na ulotkach, na stronie wrocław.pl, na profilu PomagaMyWrocław. Dodatkowo tworzona jest baza przedszkoli i szkół podstawowych z wolnymi miejscami. Dyrektorzy wrocławskich szkół przygotowują informację dotyczącą utworzenia dodatkowych oddziałów przygotowawczych w istniejących już placówkach oświatowych oraz utworzenia ich w nowych szkołach. Obecnie jest ich 41.

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Transport i opieka nad zwierzętami

MPK zapewnia bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy na teren Polski wjechali najwcześniej 24 lutego 2022 r.

Wrocław nie pozostaje obojętny na los zwierząt. Miasto przekazało wsparcie w wysokości 15 tysięcy euro do ukraińskich ogrodów zoologicznych. Wrocławskie zoo jest z nimi w kontakcie i jeśli będzie taka potrzeba, pomoże w ewakuacji i przyjmie zwierzęta.

Dodatkowo TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przetransportowało i objęło opieką 15 psów i 9 kotów z Ukrainy.

- Część zwierząt nie zostanie długo w schronisku, ponieważ już mamy kontakt z ich opiekunami. To rodziny, które ewakuowały się do Polski. Właścicielka jednego kota jest już w Wielkiej Brytanii, mamy z nią kontakt i pomożemy w tym, żeby zwierzę wróciło do opiekuna. Inne zwierzęta będą przeznaczone do adopcji po odbyciu kwarantanny. Dalej kontynuujemy swoje działania - mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka schroniska.

Fundacja Ukraina

Prezydent Wrocławia zaapelował o wsparcie finansowe Fundacji Ukraina. Wspólnie z jej prezesem Artemem Zozulia i Grzegorzem Dzikiem, założycielem fundacji podpisali list do przedsiębiorców i mieszkańców.

- Zdobyliśmy zaufanie, od lat współpracujemy z migrantami, pomagamy w każdym wymiarze. Dlatego przez lata zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani. Nasz zespół to ludzie, którzy mają szereg kontaktów. Tu na miejscu, ale także na Ukrainie. Zdobywając środki, czyli Wasz dar serca, chcemy je rozsądnie wydawać, z naszej strony zapewniamy rozsądne zakupy i sprawdzone adresy, pod które trafiają zakupione rzeczy - mówił Grzegorz Dzik.

Informacje dotyczące numeru konta w złotówkach i euro będą wyświetlane na ekranach w komunikacji miejskiej oraz kasownikach w autobusach i tramwajach. Wrocław rekomenduje także wpłaty na konto fundacji dortmundzko-wrocławsko-lwowskiej im. Św. Jadwigi.

FUNDACJA UKRAINA z dopiskiem "SAVE UKRAINE" Numer konta 39 1090 2398 0000 0001 4980 4904.

Fundacja dortmundzko-wrocławsko-lwowskiej im. Św. Jadwigi 49 1020 52 42 0000 2902 0118 0504.