- Czwartek to symboliczna data - mija dokładnie tydzień od zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy, która w trybie nadzwyczajnym chce przystąpić do Unii Europejskiej. Spotkajmy się na spontanicznym wydarzeniu pokazującym solidarność z Ukrainą! - napisali organizatorzy manifestacji.

Uczestnicy spotkali się pod Pręgierzem na wrocławskim Rynku.

Europarlament wsparł apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o otwarcie Ukrainie drogi do członkostwa w UE. Wśród krajów Unii nadal nie ma jednak wymaganej jedności w tej sprawie.

Ukraiński ambasador przy UE oficjalnie przekazał we wtorek Francuzom, którzy kierują teraz Radą UE, wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi regułami to konkretnie oznacza wniosek o przyznanie statusu „kraju kandydującego" do Unii, co z kolei – po spełnieniu kolejnych warunków – stanowiłoby wstęp do żmudnych, co najmniej kilkuletnich negocjacji akcesyjnych.

– Jesteśmy dokładnie tacy sami jak wy. Udowodnijcie, że jesteście z nami. Udowodnijcie, że rzeczywiście jesteście Europejczykami, a wtedy życie zwycięży nad śmiercią, a światło zwycięży nad ciemnością – apelował prezydent Wołodymyr Zełenski, który za pośrednictwem łącza wideo wziął udział w debacie Parlamentu Europejskiego o wojennej napaści Rosji na Ukrainę.