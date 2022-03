Hala tramwajowa w dawnej zajezdni Dąbie we Wrocławiu to ogromna przestrzeń. Dziś przy ul. Tramwajowej mieści się tu Czasoprzestrzeń - miejsce spotkań i integracji różnych środowisk. Ale od kilku dni działa tu też punkt zbiórki darów dla uchodźców. I niemal każdy fragment podłogi zajmują kartony z darami - ludzie przynoszą ubrania i żywność, baterie, latarki czy środki czystości.

Punkt zbiórki przygotowały osoby związane z organizacją samorządową Tratwa, z Polskiej Akcji Humanitarnej i wrocławianie zaangażowani w inicjatywę Matki na Granicę. Pomagać przychodzą też wolontariusze. Chociaż na kilka godzin.

- Pracy mamy tak dużo, że każde ręce się liczą. Do późnych godzin nocnych wolontariusze segregują te ubrania na damskie, męskie i dziecięce, układają je rozmiarami - podkreśla Jędrek Kawecki z inicjatywy Matki na Granicę.

I dodaje: - Jesteśmy w kontakcie z wojewodą dolnośląskim i prezydentem Wrocławia oraz z ośrodkami pomocowymi we Wrocławiu i wiemy, że dla miasta te zbiórki są pracą długoterminową. Bo jako Wrocław mamy największą diasporę narodu ukraińskiego w Polsce, spodziewamy się, że duża liczba Ukraińców przyjedzie właśnie tutaj. Nawet jeśli nie mają tutaj swoich rodzin, znajomych czy bliskich, to na pewno słyszeli o Wrocławiu.

Wojna na Ukrainie. "Uciekli często z jedną torbą"

Punkt w Czasoprzestrzeni działa dwutorowo. Przyniesione przez wrocławian dary są pakowane i wysyłane do Ukrainy albo do punktów pomocowych. Ale uchodźcy, którzy przyjechali do miasta, również mogą do niego przyjść i wybrać to, czego potrzebują.

- Ci ludzie uciekli często w jednej cieplejszej kurtce. Po drodze musieli zostawiać walizki, bo już nie byli w stanie ich nieść. Wielu z nich przyjechało ze zwykłą torbą z dokumentami i podstawowymi rzeczami dla dzieci - mówi Jędrek Kawecki.

We wtorek z Czasoprzestrzeni wyjechała ciężarówka z darami. Były w niej przede wszystkim ciepłe ubrania, buty, woda, opatrunki i leki. Działacze dostali zgodę na przejazd humanitarny, dlatego są pewni, że transport przejedzie przez granicę.

Wcześniej busy z darami wysłali do Przemyśla, do znajdujących się tam zaprzyjaźnionych ośrodków i organizacji. - Ale wiemy, że te dary z Przemyśla zostaną też częściowo zawiezione do Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Co jest potrzebne?

Potrzeby zmieniają się z dnia na dzień. Ciągle warto przynosić środki higieny osobistej, podpaski i kocyki.

- W tej chwili najważniejsza jest też żywność długoterminowa: kasze, ryże, makarony. To wszystko, co uchodźcy są w stanie zabrać do domów i zrobić sobie z tego posiłek. Pampersy, kosmetyki dla dzieci, poczynając od tych w wieku niemowlęcym - kremy dla niemowląt, balsamy, oliwki, chusteczki nawilżające, środki do prania antyalergiczne - wymienia Kawecki.

- Ubrań mamy w tej chwili dużo - dodaje. Ale od razu zaznacza, że bardzo potrzebne są ciepłe ubrania męskie dla żołnierzy z południa Ukrainy: swetry, bluzy, spodnie, buty.

W tej chwili punkt jest czynny całodobowo. Ale wolontariusze proszą, by w miarę możliwości przychodzić między godz. 9 a 22.