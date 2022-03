Wrocławskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż od 11 lat pomaga zwierzętom dzikim, domowym i wolno bytującym. Teraz - reagując na doniesienia z Ukrainy - wolontariusze Ekostraży postanowili pomóc nie tylko zwierzętom z Polski. W środę, 2 marca, z pierwszym konwojem pojechali do Ukrainy.

"Sytuacja po polskiej stronie granicy jest stabilna - ludzie i zwierzęta są zabezpieczeni i zaopiekowani. Prawdziwe piekło jest natomiast na Ukrainie" - pisało stowarzyszenie na swoim Facebooku. Apelowało o zgłaszanie się chętnych kierowców, z ważnymi paszportami, którzy mogliby pomóc w przewożeniu zwierząt.

- Dzisiaj w nocy wypuściliśmy pierwszy konwój, który jedzie do ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich we Lwowie. Zabierzemy stamtąd kilka lisów, jeże i inne zwierzęta, które potrzebują pomocy - mówiła "Wyborczej" Marta Zienkiewicz, przedstawicielka Ekostraży.

Dziś już wiadomo, że wolontariuszom udało się zabrać z ośrodka we Lwowie. To pięć lisów, dwa jeże, cztery psy, w tym szczeniaki. - Siedem zwierząt nie mogliśmy zabrać, ale wracamy po nie do Lwowa - mówi Zienkiewicz.

Lisy są mocno pogryzione. Wśród zabranych psów są dwa 5-tygodniowe szczenięta i suczka z 1-dniowym oseskiem. Jeże mają objawy silnego zapalenia płuc. - Umarłyby bez specjalistycznej opieki - mówi przedstawicielka Ekostraż.

Wojna na Ukrainie. Szykują kolejne konwoje

Wolontariusze nocowali pod Rzeszowem, a w czwartek rano do Lwowa pojechał kolejny konwój. I to nie ostatni. Dlatego wolontariusze proszą ludzi dobrej woli o pomoc.

"Na pierwszy przejazd jesteśmy wyposażeni, natomiast potrzebujemy Waszego wsparcia w kompletowaniu sprzętu do kolejnych konwojów. Bardzo Was prosimy o mobilizację i pomoc! Na nasz przyjazd czekają (...) też porzucone, ranne, chore zwierzęta domowe" - piszą na Facebooku.

To po nie wrócili do Lwowa wolontariusze. W korku na granicy stoi kolejny wracający do Wrocławia konwój. - Bardzo mocno potrzebujemy teraz mobilizacji ludzi. Skończyły nam się zupełnie podkłady higieniczne. Potrzebujemy klatek kenelowych, bo w nocy ma do nas trafić 30 kotów. Prosimy o pomoc - apeluje Marta Zienkiewicz.

- Już następny będzie skupiony na zwierzętach domowych - mówiła Marta Zienkiewicz.

W przypadku psów i kotów wolontariusze Ekostraży będą reagować na bieżące potrzeby. - Sprawdzamy grupy pomocowe, będziemy szukać zwierząt błąkających się, bezpańskich, uwiezionych, rannych, psów na łańcuchach, które zostały porzucone i zdane na siebie.

Ekostraż - co jest potrzebne i gdzie można to przynieść

Potrzebne są im klatki kenelowe do przewozu zwierząt i transportery, smycze, szelki, obroże. Zbierają też karmę wysokomięsną, dobrej jakości dla psów i kotów. - Ze wskazaniem na karmy dla kotów, bo ostatnio stopniały nam zapasy - mówi przedstawicielka Ekostraży. Prosi, żeby to nie była karma marketowa.

Co jeszcze się przyda? Suchy prowiant (np. zupki instant) i powerbanki.

Dary można przynosić do siedziby Ekostraży przy ul. Miłoszyckiej 67 we Wrocławiu. Jak informują wolontariusze, zbiórka trwa całą dobę. "W razie nieobecności wolontariuszy prosimy o pozostawienie darów w pojemnikach na dary lub pod wiatą (większe gabaryty)" - piszą.

Jeśli ktoś nie może przynieść rzeczy osobiście, może je wysłać. Adres: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, ul. Miłoszycka 67, 51-502 Wrocław, nr dla kuriera 883 404 737.