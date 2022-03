Czytaj też: Wojna na Ukrainie. Trwa siódmy dzień rosyjskiej inwazji

Od pięciu dni wrocławska fundacja Centaurus działa pod granicą polsko-ukraińską. Jej wolontariusze pomagają uchodźcom, którzy uciekają z Ukrainy po ataku Rosji. Niosą też pomoc zwierzętom - niektóre zostały porzucone, inne trafiły z ludźmi na granicę, ale nie ma ich czym karmić. Stoją z właścicielami po kilkadziesiąt godzin w kolejce, są głodne i zmarznięte.

Z relacji wolontariuszy wynika, że mnóstwo kobiet ucieka z Ukrainy z dziećmi na rękach i ze zwierzętami. "Chcemy przygotować dla nich pakiety, w których będzie żywność, woda/sok, leki typu panadol i instrukcja w języku ukraińskim co zrobić po minięciu granicy" - pisze Cenaturus na swoim Facebooku. Pakiety chce rozdawać na przejściach granicznych.

Po polskiej stronie fundacja tworzy "wioskę Centaurusa".

- Wójt Medyki zobaczył nas przy bocznej drodze, gdy przeładowywaliśmy transport żywności. Zapytał, co tu robimy, i gdy dowiedział się, że niesiemy pomoc, zaproponował nam nieodpłatnie teren, na którym możemy ją zbudować - mówi Norbert Ziemlicki z Centaurusa. Na terenie po byłym PGR stanęły już dwa kontenery, za które fundacja zapłaciła pieniędzmi ze zorganizowanej na szybko zbiórki.

Wojna na Ukrainie. Obrona Kijowa [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna na Ukrainie. Konwój po zwierzęta

Konwój do Ukrainy ma wyruszyć w czwartek, 3 marca o godz. 10. Kolejny szykowany jest na sobotę. Wolontariusze planują w tamtą stronę przewieźć dary dla potrzebujących ludzi, a z powrotem zabrać ponad 100 zwierząt. Na sobotę jeszcze poszukiwani są kierowcy, najlepiej z większymi autami, do których wejdzie przynajmniej pięć klatek kennelowych albo transporterów. Muszą mieć ważny paszport.

Do Polski już udało się przewieźć osiem psów. Kolejne auta ze zwierzętami stoją w korku przed granicą.

- Sam przejazd w tamtą stronę na granice nie stanowił problemu. I droga do miejsca docelowego też. Powrót natomiast nie wróżył dobrze. Kolejka do granicy miała 50 kilometrów. Ludzie tam stojący byli bezsilni. Wychodzili na ulice, nie chcieli przepuścić mojego samochodu - opowiadała wolontariuszka Basia, która pojechała po zwierzęta do Ukrainy.

Do Medyki udało jej się dotrzeć w niedzielę około godz. 19.30. Przedostać się przez korek pomogli jej policjanci, a pod granicą celnicy. - Jeśli ktokolwiek z was będzie chciał wziąć udział w tej akcji, musi mieć dużo cierpliwości i samozaparcia. Bo to naprawdę jest trudne - podkreślała.

Właśnie po tym przejeździe wolontariusze zdecydowali, że lepiej zorganizować konwój, a nie przejeżdżać pojedynczymi autami.

- Stojący w wielokilometrowych korkach do granicy ludzie są zrozpaczeni i sfrustrowani. Wyprzedzanie kolejki pojedynczymi nieoznakowanymi jako pomoc autami to ryzyko, bo wychodzą na ulice i nie chcą przepuszczać - przyznają wolontariusze.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na granicę po uciekających z Ukrainy podjeżdżają auta z Polski, Niemiec i Czech. "Staliśmy tam 30 godzin"

Wojna na Ukrainie. Przewiezione zwierzęta są już w azylu

Zwierzęta, które już trafiły do Polski zostały przewiezione do azylu Centaurusa w Szczedrzykowicach pod Legnicą. To w większości kundelki. Pięć z nich pochodzi z azylu dla zwierząt w Ukrainie. Dwa błąkały się przy granicy.

- Jeden w typie husky dotarł do niej z uchodźcami, przypadkowymi ludźmi, z którymi przeszedł 10 kilometrów. Ma około 10 lat - informuje działacz Centaurusa. Ostatni z przebywających już w Polsce psów został znaleziony przy punkcie rejestracji obcokrajowców.

- Już niedługo zrobimy zakładkę "psy i koty z Ukrainy do adopcji". Ale najpierw musimy się nimi zająć. Części z tych zwierząt jest zarobaczona. Niektóre mają grzybicę uszu. Potrzebują leków. Nasi weterynarze już się nimi zajmują. Z jednym z psów musi popracować behawiorysta. Doprowadzimy je do stanu idealnego i wtedy dopiero będziemy oddawać je do adopcji - informuje Norbert Ziemlicki.

Działacze Centaurusa mieli plan, by pojechać do Kijowa. - Ale ze względu na ataki i ostrzał musieliśmy zmniejszyć obszar, na który wjedziemy. Na ten moment planujemy dojechać do Lwowa i jego okolic. Jeśli sytuacja się unormuje, będziemy chcieli wjechać dalej - tłumaczą.

Część darów - karmę, opatrunki, mleko, środki czystości, leki - załadowali jednak do ciężarówek, które dojadą w głąb Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Co jest potrzebne

Fundacja cały czas prowadzi zbiórkę. Dary można zostawiać w jej siedzibie we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej codziennie od godz. 11 do 18.

Co jest potrzebne?

Dla ludzi:

leki

opatrunki

środki do dezynfekcji ran i do dezynfekcji ogólnej

chemia gospodarcza

środki na gorączkę dla dzieci

ogrzewacze do rąk

koce termiczne dla ludzi czekających przy granicy

termosy

żywność długoterminowa

ubrania i buty dla kobiet / dzieci

środki higieny

Dla zwierząt:

w szczególności klatki kenelowe

karma dobrej jakości dla psów i kotów

smycze

obroże

miski

koce

posłania

opatrunki

środki do dezynfekcji ran

wenflony

środki przeciwzapalne i uspokajające (z tymi jest problem, bo może je przepisać tylko weterynarz)

obroże przeciwpchelne.

Działania, jakie podejmuje Centaurs można śledzić na ich Facebooku. Wolontariusze podają też kontakt do siebie, ale proszą o wyrozumiałość. - Przepraszamy, że nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać. Jeśli mamy chwilę, to staramy się oddzwaniać, ale pracy i telefonów jest naprawdę dużo - mówi Norbert Ziemlicki

Chęć pomocy można zgłosić pod numerami 518 569 487 lub 535 162 322 lub na adres: kontakt@centaurus.org.pl

Ponadto do azylu fundacji można przesyłać paczki z żywnością i ubraniami. Adres: Szczedrzykowice 10, 59-230 Prochowice. Dary można też przynosić do siedziby fundacji we Wrocławiu.

Zbiórkę na ewakuacje zwierząt można wesprzeć TUTAJ. Osobną zbiórkę założono na ogrzewacze i pakiety żywnościowe - TUTAJ.

Wojna na Ukrainie. Ekostraż jedzie po domowe i dzikie zwierzęta

Reagując na doniesienia z Ukrainy, wolontariusze Ekostraży postanowili pomóc nie tylko zwierzętom z Polski. Od kilku dni przygotowywali się do wyjazdu do Ukrainy.

"Sytuacja po polskiej stronie granicy jest stabilna - ludzie i zwierzęta są zabezpieczeni i zaopiekowani. Prawdziwe piekło jest natomiast na Ukrainie" - pisze stowarzyszenie na swoim Facebooku. Apeluje o zgłaszanie się chętnych kierowców, z ważnymi paszportami, którzy mogliby pomóc w przewożeniu zwierząt. Potrzebni są kierowcy, którzy poprowadzą samochód firmowy Ekostraży, ale i tacy, którzy pojadą z wolontariuszami do Ukrainy swoim samochodem ("im większym, tym lepiej").

- Dzisiaj w nocy wypuściliśmy pierwszy konwój, który jedzie do ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich we Lwowie. Zabierzemy stamtąd kilka lisów, jeże i inne zwierzęta, które potrzebują pomocy - mówi Marta Zienkiewicz, przedstawicielka Ekostraży.

Ale to nie ostatni konwój przygotowywany przez przedstawicieli stowarzyszenia, którzy szykują kolejne transporty i proszą ludzi dobrej woli o pomoc.

"Na pierwszy przejazd jesteśmy wyposażeni, natomiast potrzebujemy Waszego wsparcia w kompletowaniu sprzętu do kolejnych konwojów. Bardzo Was prosimy o mobilizację i pomoc! Na nasz przyjazd czekają (...) też porzucone, ranne, chore zwierzęta domowe" - piszą na Facebooku.

- Już następny będzie skupiony na zwierzętach domowych - mówi Marta Zienkiewicz.

W przypadku psów i kotów wolontariusze Ekostraży będą reagować na bieżące potrzeby. - Sprawdzamy grupy pomocowe, będziemy szukać zwierząt błąkających się, bezpańskich, uwiezionych, rannych, psów na łańcuchach, które zostały porzucone i zdane na siebie.

Ekostraż - co jest potrzebne i gdzie można to przynieść

Potrzebne są im klatki kenelowe do przewozu zwierząt i transportery, smycze, szelki, obroże. Zbierają też karmę wysokomięsną, dobrej jakości dla psów i kotów. - Ze wskazaniem na karmy dla kotów, bo ostatnio stopniały nam zapasy - mówi przedstawicielka Ekostraży. Prosi, żeby to nie była karma marketowa.

Co jeszcze się przyda? Suchy prowiant (np. zupki instant) i powerbanki.

Dary można przynosić do siedziby Ekostraży przy ul. Miłoszyckiej 67 we Wrocławiu. Jak informują wolontariusze, zbiórka trwa całą dobę. "W razie nieobecności wolontariuszy prosimy o pozostawienie darów w pojemnikach na dary lub pod wiatą (większe gabaryty)" - piszą.

Jeśli ktoś nie może przynieść rzeczy osobiście, może je wysłać. Adres: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, ul. Miłoszycka 67, 51-502 Wrocław, nr dla kuriera 883 404 737.