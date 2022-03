Rozmowa z dr. hab. Jędrzejem Morawieckim - pisarzem, publicystą, reporterem, doktorem filologii słowiańskiej oraz socjologii, a także adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jędrzej Morawiecki: - To zjawisko świadczy o tym, że nie jesteśmy tak daleko od lat 90. W tym czasie wrzucaliśmy cały Wschód do jednego worka i nazywaliśmy tych ludzi pogardliwie "Ruscy", utożsamiając ich ze Związkiem Radzieckim. W tym worku byli Kazachowie, Ukraińcy, Rosjanie czy Białorusini. Co więcej, w latach dwutysięcznych ludzie nie chcieli w dalszym ciągu rozróżniać tych narodów. Od tego czasu sporo się zmieniło. Ukraińcy zapłacili krwawą cenę, żeby przestać ich utożsamiać z Rosjanami. Teraz ta stawka jest jeszcze wyższa.

Białorusini również zasługują na zdjęcie tej etykiety. Choćby z uwagi na dramatyczne protesty i cenę, jaką zapłacili - za swój sprzeciw skończyli w więzieniach. Mimo to etykieta "Ruscy" wciąż funkcjonuje. Akty wandalizmu i przemocy wobec Białorusinów nie zasługują na żadne usprawiedliwienie.

Aleksander Łukaszenka zapewnił, że Białoruś nie planuje przyłączyć się do rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Czy ktokolwiek bierze słowa dyktatora na poważnie?

- Łukaszenka mówił wiele rzeczy. Próbował wcześniej lawirować między Zachodem a Wschodem. Opowiadał o chuliganach i sabotażystach, mówiąc o ludziach z najbardziej szlachetnego kruszcu postaw na Białorusi. Ludziach, którzy pracowali jako niezależni dziennikarze, ryzykując swoją pracą, odebraniem dzieci, aresztami, a potem więzieniem. Jeżeli rozmawiamy o kimś, kto straszy albo odbiera prawo do opieki nad dziećmi ludziom, którzy starają się przekazać prawdę, to jak na poważnie brać jego słowa?

Udział w wojnie wyraźnie widać poprzez udostępnienie białoruskiego terytorium do ataku na Ukrainę. Jaką właściwie rolę Łukaszenka chce teraz pełnić?

- Łukaszenka stracił podmiotowość. Ta podmiotowość oczywiście była odbierana wcześniej z powodu zależności od Rosji, ale myśmy wtedy tego tak bardzo nie zauważali. Kiedy w grudniu w 2018 roku pojechałem na Białoruś po materiały do książki, myślałem, że na miejscu jest podział na dziennikarzy tzw. opozycyjnych, czyli "uczciwych" i dziennikarzy państwowych, czyli z założenia kremlowskich. Tak nie było.

Co więcej, ludzie opowiadali mi o swoich doświadczeniach. Byli zamykani w aresztach w 60-osobowych chłodnych celach. Musieli kłaść się na boku i odwracać się na komendę, a pod paletami biegały szczury. Ci sami ludzie, mimo więzienia, a nawet gróźb wobec własnych rodzin, mówili: "Oby pozostało, tak jak jest. Oby Łukaszenka zrozumiał, że gramy w jednej drużynie, nawet jeśli troszkę nas będzie bił". To brzmi dla nas szokująco, ale jeśli wyszliby z tej "drużyny", wkroczyłby trzeci silniejszy gracz, czyli Rosja.

W tej chwili Łukaszenka stara się zachować władzę za wszelką cenę. Gra pod dyktando Rosji i wie, że jeśli spróbowałby zrobić jakiś manewr, sam władzę straci. Tę sytuację mogłoby zmienić tylko osłabienie Kremla.

Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała, że Białorusini są przeciwni wojnie i nie powinni ponosić odpowiedzialności za zbrodnie Łukaszenki. Sami w 2020 roku walczyli przeciwko reżimowi. Czy może dojść do kolejnych protestów na Białorusi?

- W tej chwili najbardziej nonkonformistyczne i najodważniejsze osoby siedzą w więzieniach. Wiele zależy od czynników zewnętrznych, czyli tego, co będzie się działo w Rosji i na Ukrainie. Trzymam kciuki za Białorusinów i bardzo bym chciał, żeby ta odwilż trwała. Przy czym była ona stosunkowo krótka. Trzeba pamiętać, że Białoruś przez bardzo krótki okres była wolna. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Łukaszenka bardzo szybko doszedł do władzy. Są całe pokolenia, które w ogóle nie znają rzeczywistości, w której istniały niezależne media.

10.08.2020 r. Protesty w Mińsku Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Wyborcza.pl

Jeszcze przed protestami z 2020 r. było 150 regionalnych redakcji państwowych w ramach konsolidacji, nacjonalizacji i walki z zachodnimi, "złymi koncernami". Niezależnych redakcji było 15. Więc w takich warunkach trudno o protesty, co nie oznacza, że nie mogą się wydarzyć. Na razie ludzie piszą odezwy i zastanawiają się, co mogą teraz zrobić. Na ile to się przełoży na realne działania i czy będą znowu tak brutalnie zduszone, trudno oszacować.

Czy wojna na Ukrainie, wbrew intencjom Łukaszenki, może zacieśnić więzi Ukraińców i Białorusinów?

- Być może czeka nas nowa Wiosna Ludów. Pytanie, w jaki sposób może wpłynąć na zacieśnianie tych więzi. Struktury opozycyjne na Ukrainie będą wyglądały zupełnie inaczej niż na Białorusi, gdzie funkcjonują struktury podziemne i panuje ryzyko odsiadki, represji, a nawet morderstwa za działalność.

W przypadku Ukrainy mamy teraz do czynienia z głęboką traumą wojenną. Z punktu widzenia cywili to jest koszmarna, brudna i chaotyczna wojna, kiedy żołnierz może przypadkowo - lub nie - trafić w blok mieszkalny. Wojnę po części mogą śledzić Białorusini, chociaż dostęp do internetu jest tam utrudniony. Kiedy ci ludzie się spotkają, będą mieli jednak inne doświadczenia.

Wśród tych wspólnych doświadczeń na pewno są wcześniejsze represje ze strony Związku Radzieckiego dla starszych pokoleń i ich dzieci, a także doświadczenie prozachodnie dla Białorusinów i Ukraińców, którzy spotkają się na przykład w Polsce.

Rozmawiała Karolina Kozakiewicz.