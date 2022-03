Mieszcząca się przy ul. Łaciarskiej 32 świetlica wrocławskiej katedry greckokatolickiej to siedziba ukraińskiej Fundacji Świetlica. Na co dzień zaprasza ona do siebie głównie dzieci na zajęcia artystyczne.

Jednak od początku wojny królują tu pielmieni z nadzieniem mięsnym oraz pierogi ukraińskie. Na pomysł wpadła jedna z kobiet, która wcześniej pracowała w restauracji.

- Pierogi ukraińskie są z ziemniakami, cebulą i twarogiem, ale są inne niż znane w Polsce ruskie - mówi Halina Czekanowska.