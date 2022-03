Pociąg Kolei Dolnośląskich po godz. 11.30 wyruszył z Legnicy w trasę do województwa podkarpackiego. Do stacji docelowej w Przemyślu ma dotrzeć dziś w godzinach wieczornych.

WOJNA NA UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO

W Przemyślu osoby koordynujące działania na granicy mają poinformować uchodźców o pociągu, który jest przeznaczony tylko dla nich i który bezpiecznie przewiezie ich do polskich miast uwzględnionych na trasie.

- Pomagając obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, zorganizowaliśmy przejazd specjalnego pociągu, który zatrzymując się na stacjach w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu i Zgorzelcu umożliwi przetransportowanie ich w bezpieczne miejsca na terytorium Polski – mówi marszałek Cezary Przybylski.

REKLAMA

Pociąg relacji Legnica - Przemyśl zatrzymał się przed godz. 13 we Wrocławiu, gdzie do uczestników przejazdu humanitarnego dołączyli wicemarszałkowie Krzysztof Maj i Grzegorz Macko. W stronę granicy na pokładzie jechać będą także osoby, które mają pełnić funkcję tłumaczy, gdy zajdzie taka potrzeba.

PRZECZYTAJ TEŻ: W ciągu jednego dnia mieszkańcy wsi Chwałowice stworzyli noclegownię dla uchodźców z Ukrainy. Pomagają lekarze, strażacy, sąsiedzi

Pociąg Kolei Dolnośląskich zabierze 300 uchodźców

Po uchodźców z Ukrainy jedzie pociąg hybrydowy, składający się z dwóch członów. Ma 300 miejsc. Aby pociąg kolei regionalnej mógł udać się w trasę po Polsce, inicjator przejazdu - Urząd Marszałkowski musiał uzyskać zgodę władz PKP i Ministerstwa Infrastruktury. Prowadzone były również rozmowy z Radą Ministrów.

REKLAMA

- Bieżąca sytuacja wymaga podejmowania szybkich działań. Chcemy dać szansę uchodźcom na oddalenie się od granicy w bezpieczne miejsce, gdzie czeka ich schronienie. Taka pomoc jest niezwykle potrzebna - podkreśla Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowanych jeszcze kilka przejazdów na granicę. Jak informuje rzecznik marszałka województwa, urząd jest w stałym kontakcie z Fundacją Ukraina oraz konsulem generalnym Ukrainy we Wrocławiu, Jurijem Tokarem.

- Słuchamy potrzeb i przygotowujemy duże wsparcie dla Ukrainy - zapewnia Nowakowski.

Pociąg z pasażerami ma powrócić na teren województwa dolnośląskiego w środę w godzinach nocnych. Punktualność zależy od ruchu kolejowego, sytuacji na torowisku i przy granicy.

Darmowe pociągi Kolei Dolnośląskich dla obywateli Ukrainy

Pociągami KD od soboty bezpłatnie mogą jeździć wszyscy Ukraińcy, a z możliwości tej skorzystało już ok. tysiąca osób. Do specjalnego pociągu Koleje Dolnośląskie zaproszą wszystkich potrzebujących na stacji Przemyśl Główny, skąd w drogę powrotną na Dolny Śląsk wyruszy on dziś późnym wieczorem.