Po dzieci wyjechały już dwa zespoły transportowe z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzieci, które mają przywieźć ratownicy, wymagają przeszczepów komórek krwiotwórczych szpiku lub kontynuacji leczenia onkologicznego. To pacjenci z Kijowa i Łucka.

CZYTAJ TAKŻE: Wojna na Ukrainie. Szósty dzień. Ukraińcy bronią Kijowa [RELACJA NA ŻYWO]

W pierwszej kolejności dzieci zostały przewiezione do Lwowa, gdzie na razie jest bezpieczniej. Stamtąd zostaną przetransportowane do granicy, skąd odbiorą je karetki z Wrocławia. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej we Wrocławiu jest jednym z ośrodków wyznaczonych przez rząd do zaopatrzenia medycznego ofiar wojny.

– Jesteśmy przygotowani na natychmiastowe przyjęcie na oddział przeszczepowy trójki dzieci, a jednego na oddział onkologii – mówi kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu prof. Krzysztof Kałwak. – Jestem w stałym kontakcie z lekarzami z tamtejszych klinik. Dzieci powinny do nas dotrzeć w najbliższych dniach. W warunkach wojny jednak nic nie jest pewne ani do końca przewidywalne.

REKLAMA

Akcję pomocy ukraińskim dzieciom z chorobą nowotworową koordynuje specjalna grupa robocza Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcych. Monitoruje ona na bieżąco potrzeby tych pacjentów i organizuje miejsca w specjalistycznych ośrodkach. Poza przyjęciem najciężej chorych dzieci na oddział przeszczepowy wrocławska klinika planuje również przyjmować, w miarę możliwości, dzieci do kontynuacji leczenia onkologicznego.

Wrocławscy lekarze pomagają uchodźcom z Ukrainy

Kilku uchodźców wojennych w miniony weekend zgłosiło się na SOR USK. Przyjmuje się wszystkich – na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub dokumentu potwierdzenia przekroczenia granicy.

Lekarze USK niosą pomoc medyczną ofiarom wojny także w innych miejscach, m.in. w akademiku przy ul. Wittiga we Wrocławiu, gdzie znaleźli schronienie uchodźcy. Wśród nich jest kilkadziesiąt dzieci.

REKLAMA

– Już w niedzielę doraźnej pomocy medycznej udzielał im jeden z naszych stażystów, który pochodzi z Ukrainy – mówi Izabela Cendal z USK, koordynująca tę akcję ze strony stażystów. – Na szczęście nikt nie wymagał poważniejszej interwencji. W poniedziałek dwie stażystki przebadają wszystkie dzieci przebywające w akademiku, a w kolejnych dniach zajmiemy się dorosłymi, m.in. pod kątem chorób przewlekłych. Wśród stażystów mamy osoby z Ukrainy, co ułatwia porozumiewanie się z pacjentami w ich ojczystym języku.

Obywatele Ukrainy potrzebujący wsparcia i pomocy psychiatry w swoim języku mogą się też zgłaszać do przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-14, tel. 71 784 16 10, 885 852 297 lub mailowo: poradniazp@usk.wroc.pl).

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Zbiórka na UWr

O zdrowie Ukraińców chcą się zatroszczyć także wolontariusze z Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rozpoczęła się zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych dla potrzebujących w Ukrainie.

Dary (najlepiej w kartonach) zbierane są od poniedziałku do piątku w godz. 10-19 przy ul. Pocztowej 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.

Dostarczać można:

Leki

1. Leki (środki) przeciwzapalne;

2. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na kaszel;

3. Witaminy;

4. Suplementy diety.

Materiały opatrunkowe

1. Apteczka medyczna z wyposażeniem;

2. Bandaż izraelski;

3. Przeciwkrwotoczna gaza wojskowa;

4. Tamponada opatrunkowa do ran głębokich;

5. Igły dekompresyjne;

6. Opatrunki okluzyjne;

7. Opatrunki przeciwoparzeniowe;

8. Bandaże sterylne;

9. Opatrunki indywidualne;

10. Przylepiec silikonowy (nietkaninowy!);

11. Przezroczysty opatrunek tegaderm;

12. Serwety sterylne (wielkość min. 20x10);

13. Opaski uciskowe;

14. System infuzji doszpikowej FAST1;

15. Przyrządy do przetaczania krwi i płynów zastępujących plazmę;

16. Maski krtaniowe;

17. Rurki przełykowo-tchawicze combitube (4, 5, 6);

18. Stazy uciskowe gumowe;

19. Szyny unieruchamiające (elastyczne);

20. Bandaż elastyczny;

21. Gipsy lekkie;

22. Gąbki i opatrunki hemostatyczne;

23. Roztwory HES, np. hecodesum, refortan, stabisol;

24. Urazowy bandaż hemostatyczny pierwszej pomocy;

25. Gaza wypełniająca zrolowana, np. minitac rolled wrapping gauzet;

26. Opaska uciskowa typu C-A-T 80, krępulec;

27. Opaska uciskowa esmarcha;

28. Opaska uciskowa do tamowania krwi SWAT czarna;

29. CELOX granulat hemostatyczny

30. Kołnierze ortopedyczne philadelphia;

31. Nosze płachtowe, nosze ratunkowe do ewakuacji rannych;

32. Nosze miękkie płachtowe dla przenoszenia poszkodowanych;

33. Plaster medyczny IGAR riverplast materiałowy (bawełniany) 5 cm x 500 cm;

34. Plaster na oparzenie;

35. Płaska szyna usztywniająca typu SAM splint 90 cm;

36. Chusta opatrunkowa trójkątna;

37. Płaska szyna usztywniająca typu SAM splint 50 cm;

38. Opatrunek okluzyjny beacon chest seal kompaktowy;

39. Igła do dekompresji klatki piersiowej H&H tension pneumothorax needle;

40. Nożyce ratownicze;

41. Taśma zbrojona + malarska (żółta);

42. Koc ratowniczy;

43. Folia ochronna do resuscytacji;

44. Serwetki z chlorheksydyną sterylne;

45. Chusteczki nasączone amoniakiem safetec;

46. Zimny kompres - torebki chłodzące;

47. Opaski uciskowe / stazy;

48. Bandaże;

49. Środki przeciwkrwotoczne;

50. Plastry okluzyjne (opatrunki okluzyjne);

51. Środki dezynfekcyjne / antyseptyki;

52. Środki opatrunkowe (temblaki);

53. Środki przeciwoparzeniowe w sprayu.

Inne:

1. Pomadki do ust;

2. Kremy do rąk (bez nakrętki, żeby można było otworzyć/zamknąć jedną ręką);

3. Chusteczki nawilżane;

4. Podpaski, tampony;

5. Kremy na odparzenia;

6. Latarki + baterie;

7. Zapalniczki;

8. Kubki termiczne;

9. Buty za kostkę;

10. Nałokietniki;

11. Noże;

12. Maszynki do golenia;

13. Siekiery, szpadle, saperki;

14. Suche paliwo turystyczne (w kostkach/tabletkach);

15. Indywidualne racje żywnościowe dla wojska typu S-R, SRG.

Pomoc dla Ukrainy. Zbiórka we wrocławskiej "Wyborczej"

Leków potrzebują Ukraińcy czekający przed przejściami na granicy.

- Zapewne wielu z was już pomogło, ale przed granicą w Medyce (przy Przemyślu) choruje wiele dzieci. Na przekroczenie granicy uchodźcy czekają nawet 3 dni. W aptekach w Przemyślu brakuje już lekarstw (lub są reglamentowane), a są tak niezbędne teraz dla tych dzieci - relacjonuje pracownica tamtejszego kina Helios, które zaangażowało się w pomoc uchodźcom.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Wyborcza Wrocław" pomaga uchodźcom z Ukrainy. Dary można przynosić do naszej redakcji

Potrzeby to:

syropy przeciwgorączkowe i przeciwzapalne,

preparaty na gardło,

leki na katar,

doustne płyny nawadniające,

koce termiczne (Folia NRC),

chusteczki nawilżane dla dzieci,

preparaty na odparzenia.

Wymienione rzeczy można przynieść do redakcji wrocławskiej "Wyborczej" przy pl. Solnym 2/3. Zbieramy je do czwartku (3.03.22), po czym zrobimy paczkę i wyślemy do kina w Przemyślu.