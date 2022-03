Wrocławianie organizują bardzo dużo zbiórek darów dla osób z Ukrainy. - Jesteśmy zachwyceni hojnością mieszkańców - mówi Dorota Feliks, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego koordynująca całą akcję i miejskie punkty pomocowe.

Miasto uruchomiło trzy takie miejsca, to do nich można przynosić zebrane rzeczy. - Obecnie największy kłopot jest z dostarczeniem tych rzeczy na Ukrainę. My mamy zorganizowane kanały transportowe i system przekazywania darów.

Wojna na Ukrainie. Sprawdzajmy, czego brakuje

- Obsłudze punktów bardzo pomoże, jeśli dary trafią do nich w niezaklejonych pudełkach. Na kartonie powinny jednak znaleźć się informacje o zawartości paczek. Tak przygotowane, posegregowane rzeczy zdecydowanie szybciej trafią do potrzebujących Ukraińców - mówi Dorota Feliks. Dodaje, że jeśli chodzi o ubrania, to powinny to być rzeczy nowe.

- W sieci pojawiają się czasem ogłoszenia, że gdzieś czegoś brakuje. Chodzi tu głównie o potrzeby już zakwaterowanych Ukraińców. Zanim odpowiemy na apel, warto skontaktować się z autorem ogłoszenia - mówi Dorota Feliks. - Dobre serca wrocławian powodują, że kilka godzin po wrzuceniu takiego ogłoszenia do internetu jest ono już nieaktualne. Po prostu odzew jest zawsze bardzo duży i to jest cudowne. Możemy więc wtedy zawieźć konkretne rzeczy pod inny adres, gdzie będą potrzebne albo do punktu zbiórki.

- Myślę, że powinniśmy się nastawić na to, że ta pomoc będzie konieczna jeszcze jakiś okres. Z czasem może się okazać, że jedne rzeczy będą bardziej potrzebne niż inne, więc warto orientować się na bieżąco w punktach zbiórek czego najbardziej brakuje. Wystarczy zadzwonić i zapytać.

Wojna na Ukrainie. Punkt pomocy dla matek z dziećmi

Przy ul. Legnickiej 21 działa punkt wsparcia dla matek z dziećmi. Można tu przynieść środki higieny (podpaski, pieluchy, chusteczki nawilżające i higieniczne, szczoteczki do zębów itd.), talki, żele pod prysznic, szampony, kremy do pielęgnacji, kaszki, mleka dla niemowląt, obiadki w słoiczku, ubrania dla kobiet i dzieci (w tym niemowląt), kurtki, swetry, śpioszki, bielizna (nowa), spodnie oraz wanienki i nocniki dla dzieci. "Prosimy o przynoszenie darów w kartonach" - apeluje obsługa punktu.

W tym miejscu wszystkie wyżej wymienione rzeczy są także wydawane osobom potrzebującym. Na miejscu obecni są ukraińscy wolontariusze.

Punkt przy Legnickiej 21 jest czynny codziennie w godz. 8-20. Numery kontaktowe: +48 606 856 691, +48 695 142 179 i ukraiński +48 727 062 158.

Wojna na Ukrainie. Tu można zostawiać dary: Centrum Sektor 3

W miejską akcję pomocy Ukrainie i uchodźcom wojennym z tego kraju włączyła się też Fundacja Umbrella prowadząca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Uruchomiła ona Punkt Przyjęć Darów na terenie Zajezdni przy ulicy Legnickiej 65.

Można tu oddać żywność długoterminową (makaron, ryż, konserwy itd.), nieużywane śpiwory oraz koce, środki higieny osobistej (np. pasty do zębów, bielizna, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, podpaski itp.), świece, baterie, zapalniczki i apteczki z wyposażeniem ratunkowym, ale bez leków.

Punkt znajduje się przy ul. Legnickiej 65, wjazd od Legnickiej oraz od ul. Lutra. Telefon kontaktowy 71 359 75 00, e-mail biuro@fundacja-umbrella.org.pl. W tym tygodniu dary można przynosić we wtorek w godz. 12-20, w środę od 11 do 20, a w czwartek i piątek od godz. 10 do 20. Dodatkowo całodobowy punkt przyjęcia darów otwarty będzie w PPM Zajezdnia (ten sam budynek - ul. Legnicka 65).

Wojna na Ukrainie. Tu można zostawiać dary: Czasoprzestrzeń

Trzeci punkt zbiórki darów działa w Czasoprzestrzeni przy ul. Tramwajowej 1-3. To punkt całodobowy, mieści się w budynku biurowym na parterze.

W Czasoprzestrzeni przyjmowane są żywność długoterminowa (makaron, ryż, konserwy itd.), nowe śpiwory i koce, materace dmuchane, łóżka polowe, karimaty, środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe), bielizna, skarpetki, koszulki, ręczniki, klapki, powerbanki, baterie, apteczki (bez leków. "Prosimy nie dostarczać przedmiotów spoza tej listy" - pisze obsługa.

"Można również wpłacać pieniądze na nasze konto, z którego finansujemy zakupy najpotrzebniejszych rzeczy. Darowizny prosimy wpłacać na wyodrębnione w tym celu konto 66 1090 2398 0000 0001 1604 1337, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wrocław.

Wojna na Ukrainie. Butle, palniki, naczynia...

Zbiórkę dla Ukrainy ogłosił też marszałek województwa dolnośląskiego. Punkt przyjmowania darów działa w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Walońskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

To możemy dostarczać palniki turystyczne wielopaliwowe i gazowe, butle gazowe od 450 ml na jeden cylinder 5 butli, butle wielopaliwowe 1000 ml w ilości 2 cylindry na 1 palnik wielopaliwowy, butle przemysłowe z palnikami po 15 sztuk z zapasowymi butlami, palniki termiczne, zestawy naczyń wielorazowych (sztućce, talerz, mały garnek), naczynia jednorazowe i kanistry na wodę o pojemności 10 i więcej litrów.

Przyjmowane są też karimaty, śpiwory, materace, koce, komplety pościeli, taśma klejąca i samoprzylepna, latarki, baterie alkaliczne AA i AAA, świeczki długopalne, powerbanki i ładowarki uniwersalne.

Wolontariusze czekają też na mydło naturalne, proszki do prania, szampony, pastę i szczoteczki do zębów, płyn do mycia naczyń i do czyszczenia łazienek, zgrzewki papieru toaletowego, chusteczki wilgotne, podpaski, pampersy dla dzieci (do 5 miesięcy), wkładki higieniczne dla starszych osób, ręczniki z mikrofibry, płatki i patyczki kosmetyczne, grzebienie, gąbki do mycia naczyń, płyny antyseptyczne i ręczniki papierowe, a także duże pudła kartonowe.

"Prosimy o dostarczanie wyłącznie artykułów i materiałów z listy. Prosimy nie dostarczać odzieży i produktów żywnościowych" - piszą organizatorzy zbiórki.

Lista jest na bieżąco aktualizowana w porozumieniu m.in. z Konsulatem Generalnym Ukrainy. Dary są codziennie transportowane do magazynów centralnych.

Więcej informacji na temat zbiórek i sytuacji dotyczących Ukraińców we Wrocławiu na www.wroclaw.pl. W sprawie miejskich punktów zbiórek można dzwonić pod numery 600 908 512 i 506 406 876.

"Wyborcza" Wrocław też zbiera dary

Zapraszamy Państwa też do naszej redakcji. Przyłączyliśmy się do akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od poniedziałku, 28 lutego, na pl. Solnym 2/3 zbieramy dary dla potrzebujących.

Nasz punkt działa codziennie od godziny 12 do 16. Najbardziej potrzebne są:

mleko dla dzieci od 11 miesięcy w górę

pampersy

żywność długoterminowa: ryż, makarony, konserwy, kasze

ubrania: swetry, kurtki - najlepiej nowe

gry planszowe - najlepiej nowe

środki higieniczne: żel do mycia, pasta do zębów, podpaski, szczotka do zębów, grzebienie.

Wszystkie dary wspomogą miejską akcję pomocy obywatelom Ukrainy, którzy po agresji Rosji uciekają przed wojną.