Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie wrocławianie masowo wyruszyli do centrum krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża.

- Zauważyliśmy, że liczba dawców znacznie wzrosła od piątku, a więc stany są bezpieczne. Pod centrum ustawiają się kolejki i liczba osób zainteresowanych oddaniem krwi wzrosła niemal dwukrotnie. Jeśli potrzeba transportu krwi na front zajdzie, będziemy przygotowani - informuje mnie Monika Kopeć, specjalistka ds. promocji krwiodawstwa.

Pracowników RCKiK cieszy mobilizacja społeczeństwa, jednak proszą o rozwagę. Aby jak najlepiej pomóc osobom potrzebującym, krew powinna być oddawana systematycznie.

- Krew ma swoje terminy ważności. Nie możemy więc jej gromadzić i magazynować. Ważne jest systematyczne oddawanie krwi i odpowiadanie na nasze konkretne apele. Płytki krwi na przykład są ważne pięć dni - zaznacza Adrianna Franc, zastępca kierownika działu metodyczno-organizacyjnego i promocji.

Na stronach każdego Centrum Krwiodawstwa umieszczone są grafiki, które wskazują stany krwinek czerwonych dla konkretnego punktu. Jeśli rysunkowa kropelka jest pusta, to właśnie tych dawców brakuje.

- Jeśli jakaś kropelka na stronie RCKiK z naszą grupą krwi jest już wypełniona w całości, a planujemy zostać krwiodawcą, może warto się wstrzymać. Zapotrzebowanie może pojawić się z dnia na dzień, a po oddaniu krwi nie można pomóc przez najbliższe osiem tygodni - apeluje dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka, zastępczyni dyrektora ds. medycznych.

Obecnie nie jest możliwe przekazanie krwi bezpośrednio na front. Oddając krew, mamy jednak pewność, że trafi ona do osoby potrzebującej - niezależnie od tego, czy będzie to uchodźca, żołnierz na Ukrainie czy Polak.

Czekamy na wytyczne Ministerstwa Zdrowia. To tam zostanie podjęta decyzja o sposobie, w jaki krew będzie przekierowywana na front

- dodaje Kopeć.

Wojna na Ukrainie. Kto może oddać krew?

We Wrocławiu krwiodawcy mogą zarejestrować się w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9. Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.30 oraz w soboty od 7.30 do 12.

W tych godzinach funkcjonuje również telefoniczna rejestracja dawców pod numerami 71 371 58 24 oraz 693 693 702. W stolicy województwa działa również Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Rudolfa Weigla 5.

Funkcjonują również terenowe oddziały wrocławskiego RCKiK w Głogowie, Legnicy i Lubinie. Drugi oddział RCKiK zlokalizowany w Wałbrzychu. Tam też można zarejestrować chęć oddania krwi. Oba oddziały organizują akcje wyjazdowe. Najbliższe planowane są na wtorek - wałbrzyscy pracownicy RCKiK będą pobierać krew od godziny 9 w Strzegomiu pod budynkiem OSiR, a krwiobus wyruszy do Środy Śląskiej i stanie o 8.30 przy placu Wolności.

Aby oddać krew, należy zjawić się na terenie wybranego punktu w maseczce ochronnej, z dowodem tożsamości (paszport lub dowód osobisty), na podstawie którego osoba oddająca krew po raz pierwszy zostanie wprowadzona do Krajowego Rejestru Dawców Krwi. Należy pojawiać się bez osoby towarzyszącej. Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji - dawcy zarejestrowani na konkretny termin i godzinę przyjmowani są poza kolejnością oczekujących.

Wojna na Ukrainie. Wrocławianie masowo oddają krew

Dawca powinien być między 18. a 60. rokiem życia. W przypadku dawców wielokrotnych dopuszczalne jest oddawanie krwi do 65. roku życia. Osoba chętna do pomocy powinna być wyspana i czuć się zdrowa - w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie powinna być przeziębiona. Ustalona jest również waga minimalna - 50 kilogramów.

Oddawanie krwi. Przeciwwskazania

Krwi bezwzględnie oddać nie mogą osoby z chorobami układu krążenia, pokarmowego, oddechowego i moczowego. Przeciwwskazaniami są również HIV, kiła, żółtaczka, cukrzyca i łuszczyca. Również sześć miesięcy po zabiegach i operacjach, zrobieniu tatuażu i piercingu należy wstrzymać się z rejestracją na dawcę. Nie należy oddawać krwi po spożyciu alkoholu, a pół godziny przed oddaniem krwi nie wolno palić papierosów.

Ostateczną decyzję podejmuje lekarz na podstawie wywiadu oraz kwestionariusza. Należy być przygotowanym do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia.

Obecnie nie jest możliwe oddanie krwi przy udziale tłumacza. W wypadku gdy osoba zainteresowana nie umie posługiwać się w tym zakresie językiem polskim w sposób umożliwiający udzielenie odpowiedzi w sposób wyczerpujący, nie zostanie dopuszczona do zabiegu.

Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Przed wizytą w punkcie należy zjeść lekki posiłek. Należy unikać potraw tłustych i dbać o dobre nawodnienie wodą lub sokami owocowymi. Samo oddawanie krwi trwa 8 minut, ale wraz z procesem rejestracji należy zaplanować sobie ponad godzinę. Uwzględniając obecne kolejki, czas oczekiwania na rejestrację może się znacznie wydłużyć.

Wybierając się do wybranego punktu jako potencjalny krwiodawca, należy zapoznać się z informacjami na stronie RCKiK skierowanymi do dawców.