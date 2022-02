NASZA RELACJA NA ŻYWO Z AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

– Po bezpośrednich rozmowach z naszymi przyjaciółmi ze Lwowa i Kijowa wiemy, czego obecnie najbardziej potrzebują – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Już pierwszego dnia zbiórki w szkołach pojawiły się kartony pełne żywności długoterminowej, środków czystości czy środków higienicznych.

W holu podstawówki nr 17 przy ul. Wieczystej o poranku spiętrzyła się metrowa warstwa darów. Podstawówka współpracuje przy zbiórce dla Ukrainy z Fundacją św. Jadwigi.

– To był chaos, aczkolwiek pozytywny. Wszystko posegregowaliśmy, podpisaliśmy i poobklejaliśmy, więc myślę, że praca była udana. Na szczęście paczki zawierały dokładnie to, co było potrzebne. Nie było też zniszczonych przedmiotów – opowiada siódmoklasistka Dorota Magot z "siedemnastki".

Jest też harcerką: – Zapisałam się we wrześniu. Wcześniej we Lwowie byłam sprzedawczynią na kiermaszu i rozdawałam ulotki.

Dla uczniów wolontariat nie jest niczym nowym. Szkoła ma doświadczenie z corocznej akcji "Paczka dla Lwowiaka".

– Uczniowie wiedzą, jak pomagać. Jedne roczniki odchodzą, kolejne przychodzą. Dowiadują się o tym, że w czasie stanu wojennego to Polacy potrzebowali pomocy, a także o tym, że znaczna część z nas pochodzi ze Wschodu – opowiada Piotr Migocki, dyrektor szkoły.

Teraz naturalną koleją rzeczy jest wsparcie osób pokrzywdzonych przez inwazję Rosji na Ukrainę.

– To chyba dla dzieci bardziej oczywiste niż dla dorosłych – komentuje Migocki i dodaje, że w szkole uczy się dużo dzieci pochodzenia ukraińskiego, które mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i rówieśników.

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu, 28 lutego 2022 r. Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Zbiórka darów we wrocławskich szkołach. Co przynieść? Jak pomóc?

W szkołach i przedszkolach zbierane są m.in.: żywność, ale tylko ta długoterminowa, jak: makaron, ryż, konserwy itd. oraz śpiwory, koce, środki higieny osobistej takie jak pasty do zębów, bielizna, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ale także świece, baterie czy zapalniczki i apteczki. Nie potrzeba natomiast odzieży, przynajmniej w tym momencie.

Bardzo ważne jest, aby dary przekazywać w kartonach z informacją, co znajduje się w środku. Kartonów nie należy zaklejać, nie powinny być one także bardzo ciężkie. To znacząco ułatwi logistykę i segregację darów.

– Dary zgromadzone w szkołach zostaną przewiezione do miejskich magazynów. Dalszy transport darów będzie koordynowany ze służbami wojewody i organizacjami zajmującymi się pomocą na tak dużą skalę, jak np. Caritas – wyjaśnia Jarosław Krauze, odpowiedzialny za zbiórkę z ramienia Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa.

Ze względu na coraz liczniej przybywających do Wrocławia mieszkańców z Ukrainy nie wszystkie dary zostaną wywiezione.

– Część zostanie w magazynach i będzie wydawana potrzebującym na miejscu. Musimy przygotować się na długoterminową pomoc – podkreśla Bartłomiej Świerczewski z Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Po zbiórkach, które dotychczas odbyły się we Wrocławiu, można powiedzieć, że niezwykle ważne jest wsparcie finansowe. Krauze: - Środki finansowe pozwolą m.in. na zakup medycznego sprzętu specjalistycznego czy produktów krótkoterminowych już tam na miejscu, za wschodnią granicą.

Dary dla Ukrainy - rozpoczęła się zbiórka we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Czego brakuje, co można przynosić? Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Darowizny pieniężne można przekazywać na konta: Fundacji Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej (49 1020 5242 0000 2902 0118 0504 z dopiskiem "pomoc dla Ukrainy") lub Fundacji Ukraina (39 1090 2398 0000 00014980 4904 z dopiskiem: "darowizna, Save Ukraine"). Bieżące informacje na temat pomocy są uzupełniane na miejskim fanpage'u PomagaMy Wrocław.

– Już teraz, w imieniu mieszkańców Lwowa, dziękuję za okazane serce. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi i wiem, że zdamy ten egzamin z człowieczeństwa - dziękuje Kazimierz Pabisiak z Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Świętej Jadwigi.

Osoby, które chcą się zaangażować w inny sposób, mogą napisać na wsparcieukrainy@wcrs.pl.