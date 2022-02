"Myślisz o adopcji psa lub kota? A może chciałbyś zostać wolontariuszem i nie wiesz, jak się za to zabrać? Lub po prostu chcesz porozmawiać z nami, wolontariuszami, wesprzeć Ekostraż darami lub finansowo, nabyć nasze gadżety? Przyjdź w niedzielę na ul. Miłoszycką" - zachęcają wolontariusze wrocławskiej Ekostraży.

W niedzielę, 27 lutego, w godz. 10-15 w ich siedzibie odbędzie się dzień otwarty. Każdy chętny będzie mógł poznać zwierzęta, które w azylu Ekostraży czekają na ciepły dom i miłość. Wolontariusze opowiedzą o ich historii, potrzebach i charakterze.

Na dom czeka np. Bolek - około 10-letni pies, który - jak piszą wolontariusze - niejedną zimę spędził kompletnie sam, nocując na chodniku, czy w opuszczonej szopie. Bolek to dojrzały psiak. "To bardzo przyjazny, nauczony chodzenia na smyczy pies. Spacery z nim to czysta przyjemność. Bolek nadaje się do domu z dziećmi, a przy dobrym wprowadzeniu mógłby również zamieszkać z innym zwierzakiem. Jest łakomy, bardzo ciekawski i… lekko przygłuchy (albo troszkę leniwy i udaje, że nie słyszy? Kto wie)" - informuje Ekostraż.

Ekostraż chciałaby też znaleźć kochających właścicieli dla innych swoich podopiecznych. 5-letniego Dingo (wyrzuconego przez właścicieli na klatkę schodową, gdy okazało się, że ma chore serce), katowanego przez właściciela Tymka, 7-letniej Tokio (która większość swojego życia spędziła w ciemnym chlewiku) czy około 10-letniej Tiny (małej, lękliwej suczki, która teraz przekonuje się do ludzi).

REKLAMA

Historie psów, które czekają w azylu Ekostraży na adopcję, poznasz TUTAJ.

Do adopcji jest też kilkanaście kotów. "Bardzo chcielibyśmy oddać im cały nasz czas, ręce do miziania, przestrzeń do hasania" - podkreślają wolontariusze.

Sytuacja wrocławskiej Ekostraży jest trudna. Wolontariusze już kilka dni temu prosili o pomoc w poszukiwaniu domów dla bezdomnych zwierząt. "Już nie prosimy wyłącznie o domy stałe - choć byłoby to marzeniem... Teraz również domy tymczasowe uratowałyby sytuację" - piszą.