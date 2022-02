W piątek szef kancelarii premiera przekazał, że każda osoba, która "chce uzyskać pomoc na terenie Polski, ją dostanie". Nawet wtedy, jeśli ktoś nie ma żadnego paszportu. Nie tylko biometrycznego. "Może decyzją komendanta głównego Straży Granicznej zostać wpuszczona na teren Polski na okres do 15 dni" - podkreślił Michał Dworczyk.

Zapowiedział szereg spotkań z organizacjami pozarządowymi. "Ten wspaniały potencjał ludzi, którzy chcą pomagać, zamierzamy wykorzystać" - mówił minister.

W międzyczasie swoje wsparcie zagwarantowały samorządy, uczelnie wyższe oraz zwykli obywatele. Zbiórki prowadzone będą m.in. w placówkach edukacyjnych. Od 28 lutego do wszystkich wrocławskich szkół będzie można przynosić dary dla ofiar wojny na Ukrainie.

Wrocław solidarny z Ukrainą. Grupa na Facebooku

Oddolnie mobilizują się również wrocławianie. Na Facebooku powstała grupa "Pomoc dla Ukrainy - Wrocław i okolice". Zasięg jest ogromny. W ciągu niecałej doby zapisało się ponad 1,7 tys. członków.

Jak mówi założycielka, grupa powstała na wzór inicjatywy ogólnopolskiej o podobnej nazwie "Pomoc dla Ukrainy".

- Grupa jest otwarta i publiczna, po to, by mogła dotrzeć do jak największej liczby osób. Tworzymy posty o konkretnych tematykach pomocowych, żeby łatwiej było się odnaleźć w coraz większej ilości informacji dodawanych przez grupowiczów. Liczymy na to, że uda nam się połączyć jak najwięcej potrzebujących z mieszkańcami Wrocławia oferującym pomoc - mówi pani Aleksandra z Wrocławia.

Grupa działa bardzo prężnie. Spora część wpisów dotyczy pilnego wynajmu mieszkań dla Ukraińców uciekających przed wojną. Pojawiają się również ogłoszenia dotyczące ofert noclegu, a także możliwości zaopatrzenia w podstawowe artykuły, takie jak żywność, odzież, obuwie, koce, karimaty, środki do higieny czy akcesoria dla dzieci.

Angażują się również lekarze. W ciągu niecałej doby pomoc zaoferowali m.in. laryngolog czy psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

Na podobnej zasadzie działała wcześniej grupa "Widzialna ręka - Wrocław", która niosła pomoc w czasie pierwszej pandemii koronawirusa. Skorzystały szczególnie osoby starsze i schorowanym. Przez rok trwania epidemii dołączyło do niej ponad 41 tysięcy wolontariuszy.

