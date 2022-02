"To wielka zbiórka dla naszych przyjaciół z Ukrainy - tam gdzie dziś spadają bomby - dla zwierząt i ludzi. Bo ofiar wojny nie wolno rozdzielać. Ten dramat dotyczy wszystkich" - piszą działacze fundacji Centaurus, która od wielu lat pomaga na Dolnym Śląsku katowanym zwierzętom.

Zbiórka prowadzona jest na przyjęcie rodzin obywateli Ukrainy, którzy pracowali lub nadal pracują z Centaurusem. "Bo to chłopcy z Ukrainy, każdego dnia, pomagają w największym azylu dla koni w Europie. Teraz my musimy pomóc im.

Przez nasze ośrodki, gdzie ratujemy zwierzęta przewinęło się 500 osób, dla których Ukraina była do wczoraj domem, względnie bezpiecznym. Większość z nich była u nas w systemie 3-miesięcznym, potem wracali do domu, aby po kilku miesiącach ponownie do nas przyjechać. W większości zapraszaliśmy ich z rodzinami, ale byli zbyt związani ze swoim krajem - woleli przyjechać, tu zarobić i wysłać większość pieniędzy żonom i dzieciom" - wyjaśnia zbiórkę Centaurus.

Dziś fundacja przygotowuje dla pracowników i ich rodzin miejsca. "Nasz stary pałac bez problemu pomieści kilka rodzin".

Zbiórka prowadzona jest na ubrania, wyżywienie, leki, łóżka, pościel - tak, żeby w pomieszczeniach fundacji można było przyjąć rodziny z Ukrainy oraz na karmę, leki i transport zwierząt.

Wojna na Ukrainie. Centaurus szuka miejsc dla uchodźców i zwierząt

Działacze proszą też o kontakt rodziny i ludzi, którzy mogliby przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy lub udzielić azylu zwierzętom.

Chęć pomocy można zgłosić pod numerami 518 569 487 lub 535 162 322 lub na adres: kontakt@centaurus.org.pl

Ponadto do siedziby fundacji można przesyłać paczki z żywnością i ubraniami. Adres: Szczedrzykowice 10, 59-230 Prochowice.

Zbiórkę można wesprzeć TUTAJ.

