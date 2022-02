Rok temu sytuacja na rynku mieszkaniowym była stabilniejsza i zajmowało nas przede wszystkim pytanie, jak długo i w jakim tempie będą rosnąć ceny mieszkań. Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło – stopy procentowe zostały podniesione, więc kredyty są droższe, przypomnieliśmy też sobie, co to znaczy wysoka inflacja, dynamicznie rosną również koszty budowy mieszkań. A chętnych na nowe mieszkania nadal jest bardzo wielu.

Czynników istotnie wpływających dziś na rynek mieszkaniowy jest wiele, część z nich ma charakter makroekonomiczny. Układanka zdecydowanie się skomplikowała. Spróbujemy uporządkować jej najważniejsze elementy.

Co będzie się działo na rynku?

Jaki więc będzie ten rok na naszym rynku mieszkaniowym? Podczas debaty porozmawiamy o tym, co dziś w największym stopniu wpływa na wzrost ceny metra kwadratowego we Wrocławiu. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jakiego wzrostu cen możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach i do końca roku.

Zapytamy również o plany inwestycyjne deweloperów. Czy zmieniają projekty, by dostosować się do innych możliwości i potrzeb nabywców, może ostrożniej podchodzą do rozpoczynania nowych inwestycji?

Jak i gdzie budować

Debata jest też okazją, by porozmawiać o długofalowych zmianach i trendach na rynku mieszkaniowym. Na przykład o tzw. błękitno-zielonej infrastrukturze i ogólnie o rozwiązaniach proekologicznych na nowych osiedlach mieszkaniowych. Które z nich są dziś najważniejsze, czy zmienia się sposób projektowania zieleni, jak wspierać bioróżnorodność, na czym polega mała retencja na osiedlach mieszkaniowych?

Zastanowimy się też, dlaczego we Wrocławiu nie buduje się więcej w centrum i w jego bliskich okolicach. Miasto rozlewa się na przedmieściach, podczas gdy bliżej centrum nadal jest sporo gruntów niezabudowanych. W tym kontekście porozmawiamy również o tym, czy Wrocław powinien być coraz wyższy.

W debacie wezmą udział: Waldemar Olbryk, prezes Archicomu, Rafał Półtorak, pełnomocnik zarządu w DOM.developer, Piotr Baran, prezes PCG oraz Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

REKLAMA

Wrocławski rynek mieszkaniowy 2022: ceny, trendy i zmiany

Debatę znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku oraz na portalu wroclaw.wyborcza.pl. Początek o godz. 11 w piątek, 25 lutego.