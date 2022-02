Właśnie 15 lutego Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" inicjuje Piątkę dla Przylądka, viralową akcję fundrisingową na rzecz dzieci i nastolatków leczących się w Przylądku Nadziei.

Udział w akcji może wziąć każdy. Wystarczy: zasilić specjalną skarbonkę zamieszczoną na stronie www.naratunek.org kwotą 5 złotych lub jej wielokrotnością, na swoich mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie, na którym przybija się piątkę (w stronę obiektywu lub z drugą osobą), w opisie pod zdjęciem dodać hashtagi #PiątkadlaPrzylądka lub #5dlaPrzylądka.

Środki, które trafią do skarbonki podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Nowotworami u Dzieci, zostaną wykorzystane na utrzymanie Kliniki Mentalnej, unikalnego w skali kraju projektu realizowanego przez fundację. To zespół specjalistów, którzy otaczają wsparciem psychologicznym i pedagogicznym dzieci, nastolatków, a także ich rodziny podczas walki z chorobą, którą toczą w Przylądku Nadziei. To wsparcie niezbędne w trakcie leczenia onkologicznego, a jego potrzebę dodatkowo wzmacnia pandemiczna izolacja.

Zwieńczeniem akcji będzie powstanie symbolicznego "Drzewa życia". Jego koronę utworzą zdjęcia wszystkich osób zaangażowanych w Piątkę dla Przylądka.

1 proc. podatku z PIT. Kampania #JedenOdeMnie

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" po raz drugi zaprasza do udziału w wyzwaniu i kampanii społecznej #JedenOdeMnie. Blisko 20 proc. uprawnionych wciąż nie przekazuje 1 proc. podatku z PIT na wybrany cel charytatywny. Według danych z raportu KMPG „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020" osoby, które nie przekazują swojego 1% podatku, najczęściej motywują to argumentem, że dzielenie się 1% podatku niczego nie zmieni (16% wskazań), oraz przekonaniem, że przekazywane w ten sposób środki są nieefektywnie gospodarowane (11% wskazań).

Jednak aż 13% respondentów stwierdziło, że nie wie, że ma taką możliwość – ta tendencja się utrzymuje od lat. Kampania #JedenOdeMnie ma za zadanie to zmienić. Organizatorzy stawiają sobie za cel edukację osób uprawnionych do pomocy – uświadamianie im tego, jak łatwo jest zostać dobroczyńcą, oraz tego, że w przypadku przekazania 1% nic ich to nie kosztuje.

– Doskonale wiemy, jak duże znaczenie ma pomoc w postaci 1% dla wszystkich organizacji pożytku publicznego – mówi Łukasz Wasiuta z Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową". – Nasza fundacja pomaga dzieciom walczącym z rakiem. W dużej mierze jesteśmy w stanie ratować ich życie dzięki temu niepozornemu 1% podatku. Dzięki tej formie finansowania w zeszłym roku z urzędów skarbowych z całego kraju fundacja uzyskała na pomoc dzieciom ponad 9 milionów złotych. Te pieniądze umożliwiają nam zakup nierefundowanych leków, opłacenie pacjentom terapii i rehabilitacji, a także finansowanie leczenia powikłań choroby nowotworowej. Każdego roku pod opieką mamy blisko 2 tys. małych podopiecznych. Z jednej strony 1% to kropla w morzu naszych potrzeb, z drugiej – każda przekazana przez podatnika suma ma ogromne znaczenie i realnie przekłada się na pomoc dzieciom - dodaje Wasiuta.

Szczegółowe informacje o akcji na stronie www.naratunek.org/jedenodemnie.