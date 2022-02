Trwa plebiscyt "Gazety Wyborczej" na najlepsze projekty europejskie na Dolnym Śląsku. To istotny moment, by mówić o tym, co Unia dała Polsce, bo cały czas waży się przyszłość pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski. W ramach akcji "Szukamy złotych gwiazd" pokazujemy te najciekawsze inwestycje.

Piotr Lech, burmistrz Milicza, zgłosił projekt rewitalizacji społecznej w Miliczu na przykładzie odbudowy Starej Rzeźni, która obecnie stała się miejscem spotkań. Zaproponował także projekt budowy pierwszych dróg rowerowych na Dolnym Śląsku (śladami dawnej wąskotorowej), które obecnie przekształcają się w ogólnowojewódzki projekt pn. cyklostrada.