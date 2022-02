– W ubiegłym tygodniu trafiłam do lekarza z problemem zakrzepicy, u siebie. Zapytał, czy przeżyłam nagły stres. Powiedziałam, że kilka miesięcy wcześniej moja córka Natalia zmarła na mukowiscydozę. Nawet on nie wiedział, co to dokładnie jest. Jak opowiedzieć o tej chorobie w kilku zdaniach? – opowiada Anna Kaniewska, której druga córka – Patrycja – również choruje na mukowiscydozę.

To choroba, o której pewnie wiele osób słyszało, jednak cokolwiek bliżej wie o niej raczej niewielu.

– Mukowiscydoza, inaczej zwłóknienie torbielowate, należy do najczęstszych uwarunkowanych genetycznie schorzeń. W Polsce cierpi na nie jedna osoba na 4-5 tys. – mówi dr n. med. Anna Puziewicz-Zmonarska, lekarka Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, które wspiera rodzinę Kaniewskich od kilku lat.

Trzeba zdać sobie sprawę, że mukowiscydoza to nie punktowy problem, lecz choroba wielonarządowa: dotyka układu oddechowego, trzustki, wątroby i układu trawienia.

– Jej przebieg może być bardzo różny. Czasem może się ona ujawnić już po urodzeniu. Małe dzieci chorują na nawracające zapalenia oskrzeli i płuc, słabo przybierają na wadze. Te starsze - przewlekle kaszlą, początkowo sucho, potem z odkrztuszaniem wydzieliny, często ropnej. Towarzyszy im duszność, uczucie zmęczenia, brak apetytu – opowiada lekarka hospicjum. – W miarę postępu choroby pogarsza się wydolność fizyczna pacjentów, coraz częściej wymagają leczenia antybiotykami, mają też coraz gorszy apetyt, są coraz słabsi, aż wreszcie pojawia się duszność nawet podczas odpoczynku. Niewydolności oddechowej towarzyszy niewydolność serca. A potem choroba prowadzi do zgonu. Pacjentów, u których wyczerpano już wszystkie możliwości leczenia, kwalifikuje się do przeszczepu płuc – dodaje.

Walka o każdy oddech

Pytam, co w tej chorobie jest najtrudniejsze? Okazuje się, że jest cały szereg takich aspektów: nieustające uczucie zmęczenia, duszności - nieraz nasilające się, ciągły kaszel, brak apetytu, inhalacje, ćwiczenia oddechowe, mierzenie poziomu saturacji. A to jeszcze nie koniec. Wymienić można też brak jakiejkolwiek wydolności fizycznej. Dr Anna Puziewicz-Zmonarska: – Przy wysiłku, nawet najmniejszym, walka o każdy oddech. Zdrowemu rówieśnikowi trudno sobie to zapewne wyobrazić, że problem może stanowić wejście po schodach na piętro. Czasem nawet przejście z pokoju do kuchni!

REKLAMA

Podkreśla, że chyba najgorsze są jednak zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej.

– Oddycha się trudniej. Często występuje gorączka. Jeszcze pół biedy, jeśli można się leczyć tabletkami w domu. Z upływem czasu jednak coraz częściej trzeba jechać do szpitala na leczenie dożylnymi antybiotykami. Często takie leczenie się przedłuża, skracają się odstępy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami, w rezultacie taki nastolatek coraz dłużej przebywa w szpitalu. Coraz mniej czasu spędza więc w domu z rodziną, tęskni. Coraz mniej czasu spędza z rówieśnikami, więc siłą rzeczy oddala się od nich, oni mają swoje problemy, on – swoje.

Jak żyć z mukowiscydozą?

– Nasze życie przebiegało tak, że przez dwa tygodnie byliśmy w domu, a kolejne dwa w szpitalu. Całe 18 lat – opowiada Anna Kaniewska. – Każdej nocy czuwaliśmy, sprawdzaliśmy czy oddychają, czy nie potrzebują tlenu. Kiedy lekarz do nas dzwoni, pyta najpierw o saturację, o gorączkę, o kaszel najważniejsze objawy, podobne do covida. Zresztą nasze dzieci przez całe życie chodziły w maskach, zawsze dezynfekowały ręce itd. Paradoksalnie, dopiero teraz, gdy wszyscy wokół noszą maseczki, czujemy się normalnie.

REKLAMA

Dlaczego trzeba podejmować takie środki ostrożności?

Mama Natalii i Patrycji: – Każda infekcja zaczynała się od gardła, później przychodziła gorączka i kaszel. I nigdy nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, czy córka przeżyje. Na początku nie byłam tego świadoma. Trzeba mieć szczęście do lekarza, żeby postawił właściwą diagnozę.

I jest to choroba, która nie wybacza pomyłek czy zapominania.

– Dziecko od małego trzeba nauczyć wszystkich czynności, bo to jest całe jego życie. Jeśli rodzice pracują, to bardzo ważne jest śniadanie. Dziecko musi wiedzieć, jakie leki powinno wziąć: przed, w trakcie i po jedzeniu. Gdy córki były małe, przed pracą przygotowywałem talerzyki, podpisane, i uczyłam dziewczyny po kolorach, co po kolei powinny brać. Jedna drugą pilnowała. Wiedziały, o co jest walka, że walczą o swoje dłuższe życie – wspomina Anna Kaniewska.

I dodaje: – Gdy dziecko ma 6-7 lat, jest już świadome, że jeśli nie weźmie leków, to trafi do szpitala. A to oznacza kłucie w żyły, które z każdym kolejnym pobytem są słabsze, pękają, mają pełno zrostów. To jest cierpienie. Wenflon podczas leczenia szpitalnego wytrzyma u chorego na mukowiscydozę maksymalnie trzy dni – tak zawsze było w naszym przypadku. A my spędzaliśmy w szpitalu co najmniej 14 dni. Natalia i Patrycja były pokłute po całym ciele, po rękach, nogach, nawet po głowie. Wszędzie, gdzie się tylko dało, bo trzeba było podać dożylnie antybiotyk.

Ogromna determinacja i siła woli

Codzienność z mukowiscydozą też jest walką wymagającą ogromnej determinacji i siły woli, ale też cierpliwości i skrupulatności. Każdego dnia, 3-4 razy, chory musi uwolnić się od wydzieliny, która gromadzi się w organizmie i doprowadza do stanu zapalnego. Służy do tego specjalna procedura.

– Pierwsza inhalacja otwiera drogi oddechowe, później następna, rozrzedzająca śluz, następnie fizjoterapia – ćwiczenia oddechowe pod ciśnieniem, pozwalające usunąć wydzielinę, a na koniec ostatnia inhalacja, czyli wprowadzenie do organizmu, na czyste płuca, różnych leków – wylicza Anna Kaniewska.

Dwa razy w tygodniu przyjeżdża do nich pielęgniarka z hospicjum, raz w tygodniu pani doktor, dwa razy w tygodniu fizjoterapeutka. Do dyspozycji jest zawsze psycholog i wsparcie socjalne, choć akurat Kaniewscy z tej ostatniej formy pomocy nie muszą korzystać.

– Dla nas największą pomocą jest wsparcie całego zespołu i to się liczy, że jestem spokojniejsza, że o każdej porze dnia i nocy zadzwonię i dostanę instrukcje co mam robić – zaznacza mama Natalii i Patrycji. – Jeśli będzie potrzeba, przyjedzie pani doktor i pani pielęgniarka i udzielą nam pomocy, wystawią zaświadczenie czy przepiszą leki. Nie muszę ciągać córki po przychodniach i czekać w kolejce, a co za tym idzie narażać ją na infekcje.

Jak zauważa, bardzo liczy się fakt, że personel hospicjum dobrze zna swoich podopiecznych: – Mamy stałego lekarza, który osłuchowo rozpozna zmiany od poprzednich, wtedy wiemy, czy konieczny jest szpital, czy zostajemy i walczymy w domu. Jestem przekonana, że każdy kto ma podobną sytuację, docenia pomoc jaką otrzymuje z hospicjum, bo to daje spokój i bezpieczeństwo, którego każdy rodzic w trudnej sytuacji potrzebuje. System opieki zdrowotnej nie jest w stanie nam tego zaoferować, bo takich jak my jest dużo.

Co może hospicjum

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa na całym Dolnym Śląsku.

Beata Hernik-Janiszewska Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

– Terminalnie, nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci są z bliskimi w swoich domach. Rodzice, opiekunowie faktyczni korzystają ze wsparcia naszego personelu, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów i opiekunów opieki wytchnieniowej, kapelana i wolontariuszy, to zespół ok. 200 osób w tym 10 z administracji – mówi Beata Hernik-Janiszewska, prezes Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

Hospicjum od 2007 r. nieprzerwanie kontraktuje z NFZ realizację usług domowej opieki paliatywnej. W tej chwili wspiera 65 dzieci i ich rodziny, a w tym tygodniu przyjmuje kolejne dwie.

– Ponad 280 rodzinom, których dzieci jeszcze nie potrzebują pełnej opieki medycznej, pomagamy wypożyczając sprzęt medyczny, opłacając media czy rehabilitację. Hospicjum bez zbiórki 1 proc. podatku dochodowego i wsparcia finansowego oraz darowizn rzeczowych (np. prezentów na Dzień Dziecka) od firm, instytucji czy po prostu dobrych ludzi nie mogłoby nie tylko realizować w pełni wsparcia medycznego, ponieważ pieniądze z NFZ nie są wystarczające mimo terminowego rozliczania nadwykonań, ale również nie pomagalibyśmy rehabilitacyjnie, socjalnie opłacając np. leki, które niejednokrotnie przekraczają 1000 zł miesięcznie na pacjenta – podkreśla prezes fundacji.

Na przykład leki i żywienie specjalistyczne kosztują rocznie ponad 100 tys. zł, fizjoterapia z logopedią ponad 360 tys. zł, wyjazdy rehabilitacyjne 30 tys. zł. Koszt samych wyjazdów do pacjentów rozsianych po całym województwie to 130 tys. zł w 2021 roku. – Opieka wytchnieniowa to ponad 1 mln zł. Realizujemy ją dzięki projektom rządowym i samorządowym. Wszystkie działania są nieodpłatne dla naszych podopiecznych i chcielibyśmy, aby takie pozostały – podsumowuje Beata Hernik-Janiszewska.

Z nadzieją na refundację

Chorzy na mukowiscydozę żyją w Polsce ok. 21-24 lata. Ostatnio pojawiła się dla nich jednak szansa – nie na wyzdrowienia, ale na w miarę normalne życie. To leki przyczynowe Kaftrio i Kalydeco. Problem w tym, że w tej chwili w Polsce nie są refundowane, a są bardzo drogie – to ok. 80 tys. miesięcznie dla jednego chorego. Być może od marca będą refundowane, ale na razie rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę muszą szukać pieniędzy sami.

– Patrycja dostaje lek od września. Choroba się zatrzymała. – Śluz znikł. Córka przybiera na wadze, zaczyna wyglądać normalnie jak nastolatka. W tej chorobie przyrost wagi jest bardo ważny tak dla układu pokarmowego jak i oddechowego człowieka. Patrycja nie kaszle, śpi całe noce, nie musi być podłączona pod koncentrator tlenu. W szpitalu jesteśmy tylko na badaniach kontrolnych. Nawet nie wyobrażałam sobie, że można tak normalnie żyć. Jedyny niepokój to ten, że uzbierane pieniądze nam się co miesiąc zmniejszają i boimy się co będzie, jeśli rząd nie pomoże nam i nie zrefunduje leku – kończy Anna Kaniewska.