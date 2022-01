Założona przez rodziców fundacja prowadzi wyjątkowe we Wrocławiu miejsce. To ośrodek przy ul. Horbaczewskiego, w którym działa jeden z nielicznych w mieście punktów przedszkolnych przyjmujący m.in. dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi i spektrum autyzmu, a także dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, do którego uczęszczają dzieci, młodzież i osoby do 25 roku życia wymagające szczególnej opieki, jak wspomaganie oddychania czy żywienie dojelitowe.

Jest tutaj także unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich.