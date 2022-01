Jubileuszowy, 30. Finał WOŚP potrwa 29 i 30 stycznia, a feta po roku przerwy powraca na wrocławski Rynek. I tym razem nie zabraknie koncertów oraz licznych wydarzeń, podczas których wolontariusze będą zbierać datki na okulistykę dziecięcą.

W tym roku po raz kolejny do Wrocławia zjadą specjaliści z federacji CMC Poland, czyli fryzjersko-kosmetycznej reprezentacji Polski. Uczeszą, ogolą, ostrzygą, zajmą się brodami, wąsami i fryzurą, wypachnią i wystylizują. A będą mogli z tego skorzystać wszyscy, którzy pomogą w uzbieraniu jak największej kwoty dla najmłodszych pacjentów.

WOŚP 2022 we Wrocławiu. Najlepsi barberzy w jednym miejscu

Pierwotnie wydarzenie miało się odbyć w Galerii Dominikańskiej, jednak ze względu na bezpieczeństwo uczestników w trakcie pandemii zostało przeniesione do Domu Handlowego "Feniks" w Rynku.

- Galeria tworzy duże skupiska ludzi. W trakcie pierwszej edycji jednego dnia przybyło ponad tysiąc osób. Dlatego bezpieczniej będzie zorganizować wydarzenie w Feniksie - tłumaczy Oliwer Kruczek, twórca akcji i trener międzynarodowego zespołu w International Federation of Barbers.

Na miejscu wystarczy wrzucić do puszki 50 zł, a fachowcy zajmą się strzyżeniem brody lub głowy. Za dwie usługi należy przekazać 100 zł. Strzyżenie damskie to datek w wysokości 80 zł. Osoby, które chcą wziąć udział w akcji, proszone są o umycie włosów przed wyjściem z domu i nienakładanie żadnych środków do stylizacji.

Kruczek podkreśla, że to wyjątkowa szansa połączona z pomocą: - Do salonów, w których pracują najlepsi barberzy, trzeba się umawiać z kilkumiesięcznym, a nawet półrocznym wyprzedzeniem.

Tak jest choćby w przypadku Lucjana Szajbela, który zdobył pięć medali na mistrzostwach świata i sam został trenerem naszej kadry narodowej. Na zeszłorocznych mistrzostwach świata organizowanych we Włoszech przez Confederation Mondiale Coiffure kierowana przez niego kadra została najlepszą drużyną świata w strzyżeniu męskim. Barber z 30-letnim doświadczeniem przyjedzie do Wrocławia z Rudy Śląskiej, gdzie zajmuje się fryzjerstwem awangardowym.

ZOBACZ: Kotlety od prezydenta Sutryka, rakieta Huberta Hurkacza i spacer z alpakami. Wrocławskie aukcje WOŚP

Do Wrocławia przyjedzie również inny mistrz świata, Beata Lewczuk. World Barber Champion 2019 to największy sukces w jej karierze. Zajęła 1. miejsce w kategorii Razor Fade oraz 2. pozycję w kategoriach Old School i Salon Look.

Mistrzyni świata Beata Lewczuk w trakcie pracy Fot. archiwum prywatne

Z Bydgoszczy przyjedzie Natalia Lietz. W 2021 r. została dwukrotną mistrzynią świata w barberingu, zdobywając 1. miejsce w Creative Sprint Barber oraz Salon Look Barber. Jest również wicemistrzynią świata w kategorii old school, który jest jej ulubionym stylem.

- Doceniam wzrok! Idę sercem! Gram sercem! - podkreśla Wola Kopka, kolejna mistrzyni świata, którą będzie można spotkać we Wrocławiu. - Dzięki temu, że jestem, widzę, dzielę się moim rzemiosłem. Bądźcie ze mną. Zbieramy w dobrym celu.

W akcji wezmą jeszcze udział Ireneusz Harbuz, Beata Bromboszcz, Łukasz Matykiewicz, Rafał Gał oraz wiele innych osób ze świata mody.

Barberzy wciąż szukają modeli, którzy są potrzebni do przeprowadzenia konkursu. Casting zaplanowano w czwartek, 27 stycznia, o godz. 19 w salonie Kruczek & Baryga Team mieszczącym się w Domu Handlowym "Feniks".

Barberzy dla WOŚP we Wrocławiu [PROGRAM]

24-30 stycznia w godz. 10-22: ścinanie przez juniorów w ramach WOŚP,

29 i 30 stycznia w godz. 10-22: ścinanie przez seniorów w ramach WOŚP,

29 stycznia w godz. 10-22: pokazy, spotkania, rozmowy z mistrzami świata,

29 stycznia o godz. 15 - Puchar Polski w konkurencji barber (senior),

29 stycznia o godz. 18 - Puchar Polski w konkurencji barber (junior),

30 stycznia o godz. 15 - oficjalne rozpoczęcie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP można wesprzeć również, nie wychodząc z domu, przekazując datki za pośrednictwem eSkarbonek. Jedną z nich założyli barberzy. Zbiórkę można wesprzeć TUTAJ. Z kolei licytacje udostępniane są na Facebooku Barberzy dla WOŚP.

W czasie poprzedniej imprezy, przed pandemią, barberzy zebrali ponad 25 tys. zł.