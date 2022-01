O Karolu Chumie zrobiło się głośno w maju 2019 r., kiedy oskarżył kard. Henryka Gulbinowicza o molestowanie. Na łamach „Wyborczej" opowiadał, że w styczniu 1989 r. jako uczeń seminarium duchowego w Legnicy został wysłany do wrocławskiej kurii po korespondencję. Kazano mu tam zostać na noc, a potem do jego pokoju wszedł kard. Gulbinowicz.

– Jak wszedł do pokoju, szybko zakryłem się kołdrą, bo miałem na sobie tylko majtki. On spytał, jak mi się podoba w seminarium, czy mam kłopoty z nauką, a potem przysiadł się do mnie, włożył rękę pod kołdrę i zaczął masować mi penisa. Zamarłem. To trwało kilka minut, po czym kardynał po prostu wyszedł. Miesiąc później uciekłem z seminarium – mówił Chum.