W poniedziałek napisaliśmy, że Wielki Test Wiedzy o Wrocławiu odbędzie się 4 grudnia, stacjonarnie, na zapisy, ale postanowiliśmy jednak zorganizować go online, dla wszystkich chętnych. Sytuacja epidemiczna zmienia się z godziny na godziny i – niestety – nie jest to zmiana na lepsze. Nie chcemy ryzykować, dlatego zapraszamy Was, drodzy Czytelnicy, do internetowej rywalizacji. Nagrody się nie zmienią - 7 tys. zł dla zwycięzcy, 3,5 tys. i 1, 5 tys. zł dla wicemistrzów.

Dziś pierwsza zagadka: Który z wrocławskich mostów jest jedyną zachowaną kamienną przeprawą? Podpowiadam, że został oddany do użytku w listopadzie 1883 roku. Wybudowano go według projektu miejskiego radcy budowlanego Alexandra Kaumanna, przy współpracy inżynierów Egera, Reichelta, Beera, Wackwitza i Hoffmanna. Granit sprowadzono ze Strzegomia, piaskowiec z Bolesławca, cement z opolskich cementowni, a piasek wybierano z Odry. Elegancka, tralkowa balustrada i płaskorzeźby przedstawiające putta (motyw dekoracyjny w sztuce przedstawiający nagiego chłopca) łowiące ryby lub polujące na kaczki w gęstwinie wodnych roślin, dodają mu uroku. Podobnie jak żeliwne latarnie, które nawiązują do tych pierwszych, gazowych, wykonanych w zakładach Gustava Trelenberga. Przeprawa istniała w tym miejscu od co najmniej XIII wieku, ale skromna drewniana kładka, nazywana „mostkiem wygonowym" (bo przepędzano tędy bydło na pastwiska leżące w widłach Oławy i Odry) nie mogła się równać z mostem Kaumanna, zachowującego do dzisiaj paryski sznyt. Zapewne już wiecie, że to most...