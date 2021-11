Rabowane, ukrywane, pokątnie sprzedawane arcydzieła czasem wypływają na aukcjach, czasem pojawiają się na śmietnikach. Na Dolnym Śląsku, który w czasie wojny został skarbcem III Rzeszy, a po wojnie rajem szabrowników, temat skarbów jest wciąż aktualny, więc książka Włodzimierza Kalickiego i dr Moniki Kuhnke to lektura obowiązkowa.

Wrocław. O zaginionych dziełach sztuki podczas "Wyborczej na żywo"

Tym bardziej że dwie z opowieści zawartych w książce dotyczą bezpośrednio Wrocławia. Obraz Aleksandra Gierymskiego "Chłopiec niosący snop" przez pół wieku uchodził za zaginiony, od 2004 r. wisi we wrocławskim Muzeum Narodowym. Z kolei "Madonna pod jodłami " Cranacha wróciła do tutejszego Muzeum Archidiecezjalnego po 65 latach, gdy nikt już wierzył, że jest to możliwe.