Nagrody Kulturalne WARTO „Gazety Wyborczej Wrocław" otrzymują co roku młodzi twórcy, autorzy najciekawszych artystycznych zdarzeń minionego roku.

Nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł i statuetkę autorstwa Mariusza Chrząstka przyznają składy jurorskie, do których zaprosiliśmy uznanych artystów, krytyków i recenzentów, naukowców oraz dziennikarzy.

Nominowani w kategorii sztuki wizualne:

Jagoda Dobecka

Jagoda Dobecka fot. Archiwum

Malarka, rzeźbiarka, autorka prac wideo. W 2020 roku była finalistką 13. Konkursu Gepperta – jednego z najważniejszych konkursów dla młodych malarzy w Polsce. Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Wrocławia. Uczestniczyła wystawach takich jak m.in. Biennale Matter of Art w Pradze, Our Bomb Is A Flower, IP Studio we Wrocławiu, Cracow Gallery Weekend, Gilead, Stary Klasztor we Wrocławiu.