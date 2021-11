Maseczki zasłaniają uśmiech, utrzymywanie bezpiecznej odległości nie ułatwia wymiany pozdrowień, życzliwych gestów i spontanicznych rozmów z sąsiadami czy osobami spotkanymi w sklepie, u lekarza, w tramwaju. Na szczęście, gdy się uśmiechamy, widać to również w oczach.

- Pamiętajmy, że każdy ma ten potencjał. Wierzymy, że uśmiech to lekarstwo na wszystko. Nie mamy humoru czy sił? Wystarczy rano w lustrze puścić do siebie oko – zachęca Anna Wojtkowiak-Williams, dyrektorka artystyczna Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu.

Czerwone noski na twarzach klaunów wywołują u innych uśmiech naturalnie – w każdych okolicznościach i otoczeniu, nawet na bloku operacyjnym czy na oddziałach dla przewlekle chorych. Gdy odwiedzają chorych seniorów, chodzą od łóżka do łóżka, razem śpiewają, grają na ukulele, a w rozmowach wracają do najpiękniejszych wspomnień w życiu.

- To pewna podróż w czasie. Chcemy dać pełną uważność, ale to działania oparte na humorze, bo działamy jako klauni – opowiada Wojtkowiak-Williams.

Początek pandemii jak dla wszystkich był dla nich trudnym czasem. Szybko się zaszczepili, by wrócić do spotkań na żywo, ale także wykorzystali czas lockdownu. Uruchomiona została noskowa e-linia przez internet, dzięki której można było umawiać się na indywidualne spotkania online, a klauni ruszyli pod okna, by cieszyć najmłodszych i seniorów chociaż na odległość.

- W Przylądku Nadziei na wyższe piętra podjechaliśmy podnośnikiem, by naprawdę przybić piątkę z dziećmi przez szybę nawet, gdy było to trzecie piętro – opowiada Wojtkowiak-Williams.

Życzliwka i Życzliwek w szkole

Co roku z okazji Światowego Dnia Życzliwości we wrocławskim Rynku są uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

– Podchodziliśmy do ludzi w Rynku i robiliśmy sobie z nimi wesołe zdjęcia, rozdawaliśmy gadżety – opowiada dyrektorka Magdalena Wesołowska-Rańda.

W tym roku w planach było duże zdjęcie wykonane z drona, na którym młodzież miała się ustawić w kształt uśmiechniętej buzi znanej z graficznej oprawy święta we Wrocławiu. Pandemia niestety w tym przeszkodziła.

- Żeby postąpić w zgodzie z obostrzeniami, powinniśmy utrzymać odległość, a tutaj chodzi o to, żebyśmy byli jak najbliżej, by z samych siebie stworzyć tło – mówi dyrektorka.

Dzień Życzliwości na wrocławskim Rynku Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Gazeta

Na terenie szkoły uśmiech jednak rozprzestrzenia się bez przeszkód - trwają konkursy na najbardziej życzliwego ucznia, najbardziej życzliwego nauczyciela, uczniowie robią sobie zdjęcia z parą maskotek – Życzliwką i Życzliwkiem, przygotowują kolaże, radością w różnej formie wypełniają wszystkie wolne przestrzenie w gablotach.

Wesołowska-Rańda: - Na co dzień dzieci trzeba w jakiś sposób kierunkować, choćby w oddziałach sportowych, gdzie uczymy życzliwości dla przeciwnika, ale gdy ten dzień nadchodzi, uczniowie sami dopytują, kiedy zaczniemy coś robić, pomagać, działać i bawić się. To daje do myślenia, nawet gdy nie każdy w danym dniu i sytuacji patrzy promiennie.

A jak sama szkoła okazuje życzliwość? Dyrektorka XI LO: - Myślę, że naszą szkołę można do takich zaliczać. Jesteśmy małą placówką, w której wszyscy się znają. Nawet gdy nauczyciel nie uczy w danej klasie i tak ją zna nie tylko z liczby uczniów, bo są zastępstwa i spotkania na korytarzach. Godzina na wsparcie ucznia słabszego lub zdolnego jest narzucona z góry, ale my nie trzymamy się tylko ich, bo rozmowy najczęściej zdarzają się na korytarzu podczas przerw czy w chilloutowym kąciku w szkolnym bufecie. To wszystko tworzy życzliwą atmosferę w szkole. Pomagamy w szpitalach i fundacjach - szkoła jest otwarta na wszelkie zainteresowania młodzieży, także wolontariat, a to też pokazuje naszą życzliwość.

Starość? To może być radość

Życzliwość nie dotyczy tylko młodych. Grupy aktywnie działające przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskim Centrum Seniora, m.in. Aktywne Wrocławianki, Panie Niespodzianki, O-CAL-ENI, organizują w ciągu roku kilka akcji charytatywnych i wolontariackich, w trakcie których uczestnicy sami, własnoręcznie przygotowują upominki dla podopiecznych hospicjów, domów dziecka, domów opieki społecznej. Realizując Dni Seniora, Miasto Pokoleń, Szkołę Liderów, Radiowy Klub Seniora, Kalejdoskop Seniora, WCRS-WCS stara się łamać stereotypy dotyczących osób starszych oraz promować idee edukacji bez względu na wiek. Włącza się też jak co roku, w miejskie obchody Dnia Życzliwości. Najpierw w czwartek WCRS zaprosiło do udziału w spotkaniu online z psychologiem.

A w piątek, 19 listopada, z okazji zbliżającego się Dnia Życzliwości, grupa Panie Niespodzianki przekaże upominki podopiecznym we wrocławskich Domach Pomocy Społecznej. W paczkach znajdą się wykonane przez Panie Niespodzianki rękodzieła, a także materiały promocyjne z Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz upominki z WCRS-WCS.

- Zawsze chodzimy po domach dziecka, przedszkolach, szkołach, natomiast w tym roku chcemy zrobić niespodzianki osobom starszym. Przygotowałyśmy nieduże, własnoręcznie wykonane pojemniki na okulary, pudełeczka z cukierkiem, przepaski na głowę - mówi Ewa Białowąs, liderka grupy Panie Niespodzianki, działającej od 14 lat przy WCRS-WCS. - Staramy się, żeby było weselej, chcemy, żeby seniorzy zapomnieli choć na chwilę o tym, co ich trapi – dodaje.

Życzliwość się „opłaca"

Uśmiechnięci są szczęśliwsi i żyją dłużej. Badania potwierdzają, że uśmiech trwający co najmniej 15 sekund przynosi takie korzyści zdrowotne jak intensywne ćwiczenia fizyczne. Pobudza wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.

Uśmiech idzie w parze z życzliwością. A czym życzliwość jest? Według amerykańskiej fundacji, propagującej ideę życzliwości - Random Acts of Kindness Foundation, jest to „naturalna właściwość, wyrażana poprzez akty dobrej woli, odzwierciedlające troskę o siebie i innych".

Choć pandemia czasowo zamykała nas w domach, otworzyła nas na innych – ich potrzeby, apele i niedostatki. We Wrocławiu nie zabrakło chęci pomocy, niesionej wręcz z entuzjazmem. Od pierwszych chwil, gdy zaczął rozprzestrzeniać się koronawirus, przykłady można by mnożyć. Seniorki zabrały się za szycie maseczek, chorzy i starsi mogli liczyć na bezinteresowne wyprowadzanie ich psów na spacery, a restauratorzy mimo że nie mogli przyjmować w swoich progach gości, gotowali dla medyków.

Skąd tyle dobra?

- Życzliwy człowiek to jest taki, który cieszy się, kiedy inni się cieszą. Wtedy, gdy jesteśmy zadowoleni, że inni osiągają swoje cele, pragnienia, marzenia. Jeśli człowiek jest życzliwy, to przyjmuje pewną postawę w stosunku do innych – mówi dr Konrad Maj, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. - To nie jest jednorazowy akt. Jeśli wyrażamy tę życzliwość do innych ludzi, jest duża szansa, że to się nam opłaci w tym sensie, że inni będą życzliwi dla nas - dodaje.

Światowy Dzień Życzliwości przypomina, dlaczego warto takie postawy okazywać i promować. Hello World Day, obchodzony 21 listopada wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1973 roku Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień zaproponowali bracia Brian i Michael McCormackowie, którzy zaprotestowali tak przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Święto to ma służyć promowaniu idei pokoju na całym świecie.

Idea do dziś się nie zmieniła – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy i konflikty w sposób pokojowy, za pomocą komunikacji, a nie siłowo. Obecnie ten szczególny dzień jest obchodzony w ponad 180 krajach na całym świecie. Wrocław przyłączył się jako jedno z pierwszych miast w Polsce. Od 2006 roku organizowane są z tej okazji wydarzenia, akcje, happeningi, warsztaty, spotkania i wystawy, a w 2007 roku odsłonięto figurkę Krasnala Życzliwka.

Zarażajmy się uśmiechem

W tym roku obchody wyprzedziły kalendarzową datę. Pierwsze wydarzenia już miały miejsce w czwartek, 18 listopada, dziś otwiera się wystawa na ulicy Oławskiej, przypominająca, jak miasto świętowało przez wszystkie poprzednie lata, a najwięcej atrakcji przypadnie na samo święto – niedzielę, 21 listopada. W programie imprez znajdzie się coś dla każdego – od warsztatów dla kilkulatków po wykład dla wszystkich.

Dlaczego warto obchodzić Światowy Dzień Życzliwości?

- Życzliwość nie musi wiązać się z trudnością. Bez życzliwości i współczucia nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Zarówno współczucie i życzliwość są już motywacją, która prowadzi do konkretnych zachowań. Nie musimy siebie kochać, lubić, we wszystkim się zgadzać, ale potrzebujemy jednak siebie nawzajem wspierać – mówi psycholożka dr Julia E. Wahl, której wykład w klubie Proza zakończy w niedzielę, 21 listopada wrocławskie obchody.

Anna Wojtkowiak-Williams: - Uśmiech ma ogromną siłę. Jest jak światło, które się rozprzestrzenia. Gdy kierowca poczeka kilka sekund na przystanku i jeszcze się uśmiechnie, my też uśmiechamy się cały dzień. Życzliwość i uśmiech to coś, czym warto się zarażać. To się rozprzestrzenia bardzo łatwo – zrobimy coś miłego dla kogoś, a ktoś to poda dalej kolejnym trzem osobom.

Wątpliwości nie mają też w WCRS. Dorota Feliks, dyrektorka WCRS: - Życzliwość to dar, na który stać każdego z nas. Nawet nieśmiały uśmiech czy gest skierowany pod adresem drugiej osoby natychmiast podwaja swoją wartość. Przynosi radość, ukojenie, duchowe ciepło, może być początkiem dobrej rozmowy czy rozwiązaniem problemu. Zawsze przywołuje moc pozytywnej energii. Życzliwość jest dobrem, którym możemy i powinniśmy się dzielić.

A Robert Pawliszko, zastępca dyrektorki dodaje: - Życzliwość to cecha, która powinna nam towarzyszyć każdego dnia. Bądźmy życzliwi wobec siebie i całego świata, który nas otacza. Hasło święta obchodzonego w tym roku we Wrocławiu to: „Uśmiech, podaj dalej".