- Nie wierzę, jesteśmy nominowani? Jak wy nas znaleźliście? Kiedy mogę ogłosić? Przecież my się w ogóle nie reklamujemy... – to najczęstsze reakcje artystów na wieść o tym, że zostali nominowani do nagrody WARTO. To zaskoczenie pomieszane z radością jest bezcenne, podobnie jak radość laureatów, których w historii nagrody jest już ponad sześćdziesięciu.

WARTO 2021. Sięgamy głębiej w kulturę

Nagrody Kulturalne WARTO to laury „Gazety Wyborczej Wrocław" promujące Wrocławskie ARTystyczne Odkrycia, a dokładnie - autorów najciekawszych artystycznych zdarzeń minionego roku.