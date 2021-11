"Kobiety wiedzą, co robią" to projekt – cykl spotkań dla kobiet prowadzony od 2018 r. w całej Polsce. Zainicjowane przez „Wysokie Obcasy" forum wymiany doświadczeń ma na celu budowanie i podtrzymywanie kobiecej wspólnoty. Przed pandemią koronawirusa inicjatywa polegała na bezpośrednich spotkaniach czytelniczek magazynu z kobietami z różnych środowisk i obszarów w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

Tematyka dotyczy kobiet, ich siły, sposobów na życie, tego, co i jak chciałyby zmieniać. Blisko kobiet, ich codzienności i spraw projekt pozostaje także teraz, gdy dzięki spotkaniom online od zeszłego roku „Kobiety wiedzą, co robią" z powodzeniem przebiega w internecie. Niezwykle aktualną tematykę podejmie również w środę 17 listopada.

Wokół hasła „Praca hybrydowa. Perspektywa kobiet" skoncentrowana będzie debata, w której wezmą udział Agata Natalli, zastępczyni kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Maksym Sydorenko, senior technical project manager w firmie Luxoft, Magdalena Zimny, master senior manager w Luxoft, z doświadczeniem w branży IT, motoryzacyjnej i gamingowej, oraz Joanna Starostecka, HR business partner w Atos Poland Global Services. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Natalia Waloch.

Praca zdalna (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Shutterstock

Inna organizacja pracy, wymuszona przez pandemię, ma różne konsekwencje w niemal każdej branży, zarówno dla firm i organizacji, jak i dla pracowników.

– Jako organizacja zrobiliśmy skok technologiczny. W bardzo krótkim okresie pracownicy podnieśli swoje kompetencje technologiczne, które są wykorzystywane w dalszym ciągu. Nauczyliśmy się innego sposobu pracy i potrafimy wykorzystać zalety oprogramowania m.in. w procesie dydaktycznym, do lepszej komunikacji czy choćby szybszej organizacji i przeprowadzania spotkań – mówi Agata Natalli, zastępczyni kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Na uczelni na szeroką skalę wdrożono środowisko VDI – do wirtualizacji zasobów informatycznych. – Dzięki temu w krótkim czasie mogliśmy przejść na kształcenie online synchroniczne, czyli polegające na kontakcie studentów z wykładowcami w czasie rzeczywistym. Poza tym zakupiliśmy dodatkowe wyposażenie: serwery, laptopy, kamery, słuchawki, urządzania do streamingu – wylicza prelegentka.

Nowa rzeczywistość:

ogranicza

czy motywuje?

Choć w Luxoft zdalne wykonywanie większości obowiązków było stosowane już wcześniej, także nie obyło się bez dalszych zmian. – Podczas pandemii postanowiliśmy zmniejszyć ilość powierzchni biurowej, natomiast takie plany były już wcześniej. Od dawna wychodziliśmy z założenia, że zaufanie do naszych pracowników to podstawa. W tej chwili wiele osób woli zostać w domu i nie wracać do biura, przez co po prostu nie widzieliśmy sensu, aby wynajmować taką samą powierzchnię biurową jak przed pandemią – mówi Maksym Sydorenko, senior technical project manager w Luxoft. Zmieniło to charakter rekrutacji. – Wielu kandydatów spoza głównych miast, w których znajdują się nasze biura, jest zainteresowanych pracą. Uruchomiliśmy ostatnio kampanię Work From Any Place, która ma na celu szerzenie idei, że niezależnie od tego, z jakiego miejsca w Polsce pochodzisz, możesz z nami pracować. To ma zachęcić zdolne osoby z mniejszych ośrodków czy miast, w których Luxoft nie ma siedziby, do dołączenia do nas – mówi Sydorenko.

Nowa organizacja funkcjonowania firm może mieć jednak także negatywne konsekwencje.

– Przeniesienie pracy do formy zdalnej lub hybrydowej wiąże się z przebudową całej kultury organizacyjnej. Organizacje muszą się mierzyć z rosnącą rotacją pracowników, którzy coraz słabiej przywiązują się do firmy, muszą wdrożyć nowe narzędzia mierzenia efektywności pracy, budowania relacji z pracownikami czy np. reagowania na sytuacje kryzysowe – mówi Joanna Starostecka z Atos Poland Global Services.

Nie bez powodu Luxoft wprowadził zdalne sesje relaksacyjne.

Sydorenko: – Praca w domu zwiększyła ryzyko wypalenia zawodowego. Zdrowie psychiczne okazało się jedną z najważniejszych rzeczy, o które musimy dbać.

Wydarzenie projektu „Kobiety wiedzą, co robią" rozpocznie się o godz. 12 w środę 17 listopada. Będzie transmitowane na żywo na Facebooku, na fanpage’ach „Wysokich Obcasów" i „Gazety Wyborczej Wrocław".