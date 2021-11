Na protest we Wrocławiu przyszło kilkaset osób. - Spotykamy się pod hasłem "Ani jednej więcej", bo jedna już była. Pamiętacie jak spotykaliśmy się 5 lat temu, żeby nie robiono nic z aborcją. Mówiłyśmy to w kolejnych latach i nikt nas nie słuchał. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce kobiet się nie szanuje i traktuje się nas poważnie. Zastanawiam się, kiedy nas w Polsce zaczną traktować poważnie. Może widzieliście, jak potraktował Terlecki kobietę. Tak nas traktują. Jak kretynki. Niepoważnie, drwiąco. Nie może tak być. Żyjemy w kraju, w którym zabija się kobiety - mówiła Katarzyna Lubiniecka.

A tłum skandował: "mordercy" i "legalna aborcja na żądanie".

- Dzień dobry Wrocław, dzień dobry Polsko - mówiła Barbara Karczewska - Musimy razem się połączyć. Kieruję ta prośbę do partii opozycyjnych, żebyśmy walczyli z jednym wrogiem, bo wroga mamy jednego - PiS. Jestem wstrząśnięta tą śmiercią.

Spod pręgierza mówiono także, że to mogła być każda z nas. - Śmierć Izy wstrząsnęła całym krajem, a o ilu kobietach jeszcze nie wiemy. Jedno jest pewne, za każdą śmierć odpowiedzialna jest Kaja Godek, Zjednoczona Prawica i Konfederacja.

Karolina Jaklewicz mówiła: - Ponad 120 lat temu zniesiono niewolnictwo. teraz kobietom odebrano wolność. Matka natura dała nam możliwość rodzenia dzieci i to powinno być naszą siłą, a nie słabością. Nie bądźcie obojętni,zmieńcie ten kraj. Bądźmy razem łącząc się w bólu z rodziną Izy.

Mówiono także, że rząd powinien zająć się innymi problemami, a nie kontrolowaniem kobiet. I że jeżeli tak mu zależy na większej dzietności, to aktualnie osiągnął efekt odwrotny, o kobiety boją się być w ciąży.

- Mam 22 lata, protestuje od kiedy miałam 15 lat. Pierwszy raz pomagałam załatwić koleżance tabletkę 72 po zanim zrobiłam prawo jazdy. Nie takie problemy powinny mieć nastolatki. A teraz jeszcze ciąża stała się straszakiem - mówiła młoda uczestniczka protestu.

Po zgromadzeniu na Rynku protest poszedł pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Idąc tłum skandował: "Aborcja nie zbrodnia. Ciąża nie kara. Zechcę aborcji, to będę ją miała", "Przepraszamy za utrudnienia, mamy rząd do obalenia", "Ani jednej więcej".

Ani jednej więcej. Protest we Wrocławiu

"Macie krew na rękach - wolny wybór dla kobiet" - pod takim hasłem odbywał się sobotni protest we Wrocławiu. Tego dnia na ulice wyszli mieszkańcy kilkudziesięciu miast. Na Dolnym Śląsku manifestacje zorganizowano w Wałbrzychu, Świdnicy, Bolesławcu, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze i Legnicy. W piątek protestowali mieszkańcy Głogowa, w niedzielę będą manifestować miliczanie.

Polki i Polacy protestują po tragicznej śmierci pacjentki w 22. tygodniu ciąży, która nie mogła dokonać aborcji. 30-letnia Izabela z Pszczyny zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Zostawiła córkę i męża.

W szpitalu lekarze mieli czekać, aż serce płodu przestanie bić. - "Dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć" - pisała Izabela do matki.

Strajk kobiet we Wrocławiu

To niejedyny powód, dla którego Polki i Polacy wychodzą na ulice. Fundacja "Pro - Prawo do Życia" chce bezwzględnego zakazu przerywania ciąży, zrównując aborcję z zabójstwem.

Do Sejmu trafił projekt z proponowaną nowelizacją Kodeksu karnego. Nieumyślne "pozbawienie płodu życia" zagrożone będzie karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Karze nie podlegałaby jedynie matka. W przypadku gdyby do przerwania ciąży doszło "z premedytacją", kara wynosiłaby już od pięciu do 25 lat więzienia, a mogłaby być nawet dożywotnia.

Legalizacja aborcji w Polsce. Zbiórka podpisów

Na wrocławskim rynku można również złożyć podpis pod projektem ustawy legalizującej aborcję. Uwzględnia ona m.in. bezpieczną i darmową aborcję do 12. tygodnia bez względu na powód, prawo do aborcji powyżej 12. tygodnia w określonych przypadkach, rozszerzenie programu badań prenatalnych, likwidację nadużywania klauzuli sumienia oraz zaprzestanie karania lekarzy i osób udzielających pomocy w dokonaniu aborcji. Pełna treść ustawy dostępna jest TUTAJ.

Aktywiści zwracają się również z prośbą o udostępnienie niewielkiej przestrzeni w lokalach użytkowych, gdzie mogą zbierać podpisy. Osoby chętne do pomocy mogą się kontaktować np. za pośrednictwem Facebooka z profilem Strajk Kobiet Wrocław.